Герой матча "Александрия" – "Олимпик": "Палец показал своим хейтерам и критикам"

Денис Безбородько. Начал в "Александрии" с шедевра. Фото fco.com.ua

На выходных первую победу "Александрии" в новом сезоне украинской Премьер-лиги принес чудо-гол Дениса Безбородько. Нападающий "желто-черных" пробил с лету из-за пределов штрафной – точно в ближнюю "девятку". Голкипер "Олимпика" Халими лишь проводил мяч глазами. Больше счет не менялся – 2:1.

— Это не было спонтанным решением, – признался "Сегодня" герой матча. – Артем Ситало хорошо пробросил мне на ход. Мяч ударился об газон и удобно отскакивал. Я подумал: "Дай-ка пробью с ходу". И прямо так, как бежал, с полубока, и пробил. Ну а что я терял? Не попал бы – никто бы слова не сказал. Это ведь не с двух метров промахнуться. А так получилось и красиво, и эффективно. Я рад.

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— На тренировках такие удары тренируются?

— Конечно. Специально подбрасываешь мяч, ловишь отскок – с лету или "двойника", вторым касанием. Но, скажу честно, раньше с такой дистанции еще не забивал. Там ведь сколько – метра 22-23 было? На тренировках бьем обычно поближе (с улыбкой).

— Это самый красивый твой гол или что-то подобное уже случалось?

— Примерно такой же я забил "Мариуполю" в прошлом сезоне в Чернигове, еще играя за "Десну". Я тогда сам убежал в контратаку, прокинул мяч себе направо и где-то с такой же позиции пробил в дальнюю "девятку". Я сразу вспомнил тот гол.

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— После гола ты прижал палец к губам. Обычно таким жестом успокаивают трибуны на выездных матчах, сейчас же вы играли дома...

— А я это показал своим хейтерам и критикам, которые всегда есть. Хотя я критику в принципе воспринимаю нормально. Но тут камера была рядом (улыбается).

"Александрия" – "Олимпик" – 2:1

Голы: Шендрик (43), Безбородько (62) – Диейе (56)

Удаления: Бухал (74) – Вантух (59)

Обзор матча "Александрия" – "Олимпик":

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