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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Александрия" одержала первую победу в УПЛ

Сегодня, 21:41

В тяжелом поединке александрийцы обыграли "Олимпик"

Александрийцы обыграли "Олимпик"

Александрийцы обыграли "Олимпик" / Фото: ПФК "Александрия"

Бронзовый призер прошлого сезона ФК "Александрия" одержала первую победу в нынешнем чемпионате. Сегодня в третьем туре Премьер-лиги александрийцы на своем поле обыграли донецкий "Олимпик".

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма. Шендрик успел первым на добивание и вывел хозяев поля вперед. Гости отыгрались после перерыва. Матар, который летом был на просмотре в киевском "Динамо", замкнул разрезную передачу в штрафную. А через пару минут "Олимпик" остался в меньшинстве. Вантух за второе предупреждение покинул поле. И тут же "Александрия" разыграла лишнего – Безбородько забил точным ударом в верхний угол.

В середине второго тайма рефери встречи Андрей Коваленко уровнял составы, выгнав с поля за две желтые карточки Бухала. "Олимпик" в под конец поединка пошел на штурм, были моменты у Матара, но счет не изменился.

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"Александрия" – "Олимпик" – 2:1
Голы: Шендрик (43), Безбородько (62) – Диейе (56)
Удаления: Бухал (74) – Вантух (59)

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Фото: facebook.com/36obrmp

Напомним, что сегодня в УПЛ был сыгран центральный матч первого круга: на своем поле "Динамо" проиграло "Шахтеру".

Эти команды открывали сезон поединком за Суперкубок. И тогда "Динамо" добыло волевую победу – 2:1.

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чемпионат Украины ФК Александрия Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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