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Герой пятого тура УПЛ: "Забил и не знаю, как праздновать – растерялся"

27 августа, 10:09

Кинзерский Эдуард

Игорь Пердута оформил дубль во встрече с "Колосом"

Игорь Пердута

Игорь Пердута / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Одним из героев пятого тура чемпионата Украины по футболу стал защитник "Ворсклы" Игорь Пердута, оформивший дубль во встрече с "Колосом" (3:0).

- Обычно я играю правого защитника. Иногда могу сыграть на левом фланге обороны. Вингером меня используют очень редко, но в субботу был как раз такой случай – с "Колосом" я вышел на позиции правого полузащитника, - поделился он с "Сегодня". 

- То есть в принципе в твои обязанности входило атаковать и забивать?
- Атаковать входило, а забивать - это просто так получилось (смеется). Голы, конечно, не очень красивые, но они есть – и хорошо. Как у меня это вышло? Наверное, вспомнились навыки из детства - я ведь когда-то, еще в детской школе, начинал нападающим, забивал. Потом, когда уже пришел в дубль "Ворсклы", переквалифицировался. И уже лет 7-8 играю в защите.  

- Свой дебютный гол в УПЛ ты забил в апреле 2014-го "Таврии". С тех пор были еще голы?
- Нет, я 5 лет молчал. А теперь сразу два. Ну, чтоб можно было посвятить один жене, а второй - дочери (смеется). Жена говорит, смотрели с дочкой футбол дома по телевизору. Когда я забил, дочь так радовалась, смеялась - хотя еще мало что понимает. Мяч на память? Надо было, конечно, взять, но я об этом как-то и не подумал. Зато бутсы, в которых играл, теперь не выброшу. Они уже "подустали", я хотел поменять. Но теперь надо будет подшить и дальше в них играть. Они ведь теперь фартовые. 

- Что было в раздевалке после игры?
- И ребята, и тренеры - все смеялись, подначивали: "У нас новый бомбардир появился!". Я им: "Да, ладно вам. Случайно два гола забил - что тут такого? Это ж не значит, что я в каждой игре теперь забивать буду".  

- А вдруг и вправду "прорвало"?
- Я во "вдруг" не верю, но было бы хорошо. А то забил и не знаю даже, как праздновать - растерялся.

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