Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: расписание матчей пятого тура чемпионата Украины

После недельной паузы в Украине возобновляется чемпионат страны по футболу. Пятый тур Премьер-лиги растянется на три дня – с субботы до понедельника. А самый знаковый поединок состоится на НСК "Олимпийский" – "Динамо" проведет первый матч под руководством Алексея Михайличенко, сменившего Александра Хацкевича на посту главного тренера киевлян после вылета команды из Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" будет "Олимпик".
Читайте также: В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренера
Интересно, что перед игрой с "Динамо" донецкий клуб также уволил тренера, отправив в отставку победителя Лиги чемпионов в составе "Реала" Жулио Сезара. Поговаривают, "Олимпик" близок к подписанию Горана Саблича, однако на матч против киевлян выйдет еще под руководством и.о. главного тренера Игоря Климовского.
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"
Между тем чемпион Украины "Шахтер" в 5-м туре УПЛ примет в Харькове "Мариуполь". Поединок состоится в знаковую для "горняков" дату – 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и День шахтера. Букмекеры практически не сомневаются в продолжении победной серии команды Луиша Каштру, однако в "Мариуполе" грозят испортить "Шахтеру" праздник.
Напомним, в предыдущем туре чемпионата "Шахтер" на выезде уверенно переиграл "Львов":
Чемпионат Украины, 5 тур
- Суббота, 24 августа
- 14:00 "Колос" – "Ворскла"
- ТВ: "Футбол 2", oll.tv
- "Оболонь-Арена", Киев
- Букмекеры: 2.35 – 3.00 – 2.90
- 17:00 "Александрия" – "Десна"
- ТВ: "Футбол 2", oll.tv
- Стадион "Ника", Александрия
- Букмекеры: 1.65 – 3.40 – 5.00
- 19:30 "Динамо" – "Олимпик"
- ТВ: "2+2"
- НСК "Олимпийский", Киев
- Букмекеры: 1.12 – 7.25 – 15.00
- Воскресенье, 25 августа
- 17:00 "Карпаты" – "Заря"
- ТВ: УНИАН
- Стадион "Украина", Львов
- Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.05
- 19:30 "Шахтер" – "Мариуполь"
- ТВ: "Футбол 1", oll.tv
- ОСК "Металлист", Харьков
- Букмекеры: 1.04 – 9.50 – 29.00
- Понедельник, 26 августа
- 19:00 "Днепр-1" – ФК "Львов"
- ТВ: УНИАН
- "Днепр-Арена", Днепр
- Букмекеры: 1.95 – 3.10 – 3.80
Смотрите яркие эмоции наших спортсменов за время независимости
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк