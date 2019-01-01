Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: расписание матчей пятого тура чемпионата Украины

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook

После недельной паузы в Украине возобновляется чемпионат страны по футболу. Пятый тур Премьер-лиги растянется на три дня – с субботы до понедельника. А самый знаковый поединок состоится на НСК "Олимпийский" – "Динамо" проведет первый матч под руководством Алексея Михайличенко, сменившего Александра Хацкевича на посту главного тренера киевлян после вылета команды из Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" будет "Олимпик".

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Интересно, что перед игрой с "Динамо" донецкий клуб также уволил тренера, отправив в отставку победителя Лиги чемпионов в составе "Реала" Жулио Сезара. Поговаривают, "Олимпик" близок к подписанию Горана Саблича, однако на матч против киевлян выйдет еще под руководством и.о. главного тренера Игоря Климовского.

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Между тем чемпион Украины "Шахтер" в 5-м туре УПЛ примет в Харькове "Мариуполь". Поединок состоится в знаковую для "горняков" дату – 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и День шахтера. Букмекеры практически не сомневаются в продолжении победной серии команды Луиша Каштру, однако в "Мариуполе" грозят испортить "Шахтеру" праздник.

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Напомним, в предыдущем туре чемпионата "Шахтер" на выезде уверенно переиграл "Львов":

Чемпионат Украины, 5 тур

Суббота, 24 августа

14:00 "Колос" – "Ворскла"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

"Оболонь-Арена", Киев

Букмекеры: 2.35 – 3.00 – 2.90

17:00 "Александрия" – "Десна"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

Стадион "Ника", Александрия

Букмекеры: 1.65 – 3.40 – 5.00

19:30 "Динамо" – "Олимпик"

ТВ: "2+2"

НСК "Олимпийский", Киев

Букмекеры: 1.12 – 7.25 – 15.00

Воскресенье, 25 августа

17:00 "Карпаты" – "Заря"

ТВ: УНИАН

Стадион "Украина", Львов

Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.05

19:30 "Шахтер" – "Мариуполь"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

ОСК "Металлист", Харьков

Букмекеры: 1.04 – 9.50 – 29.00

Понедельник, 26 августа

19:00 "Днепр-1" – ФК "Львов"

ТВ: УНИАН

"Днепр-Арена", Днепр

Букмекеры: 1.95 – 3.10 – 3.80

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