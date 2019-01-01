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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: расписание матчей пятого тура чемпионата Украины

24 августа, 09:28

Киевлянам противостоит обезглавленный "Олимпик", а лидер первенства "Шахтер" играет с "Мариуполем"

Новый тренерский штаб "Динамо"

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook

После недельной паузы в Украине возобновляется чемпионат страны по футболу. Пятый тур Премьер-лиги растянется на три дня – с субботы до понедельника. А самый знаковый поединок состоится на НСК "Олимпийский" – "Динамо" проведет первый матч под руководством Алексея Михайличенко, сменившего Александра Хацкевича на посту главного тренера киевлян после вылета команды из Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" будет "Олимпик".

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Интересно, что перед игрой с "Динамо" донецкий клуб также уволил тренера, отправив в отставку победителя Лиги чемпионов в составе "Реала" Жулио Сезара. Поговаривают, "Олимпик" близок к подписанию Горана Саблича, однако на матч против киевлян выйдет еще под руководством и.о. главного тренера Игоря Климовского.

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Между тем чемпион Украины "Шахтер" в 5-м туре УПЛ примет в Харькове "Мариуполь". Поединок состоится в знаковую для "горняков" дату – 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и День шахтера. Букмекеры практически не сомневаются в продолжении победной серии команды Луиша Каштру, однако в "Мариуполе" грозят испортить "Шахтеру" праздник.

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Напомним, в предыдущем туре чемпионата "Шахтер" на выезде уверенно переиграл "Львов":

Чемпионат Украины, 5 тур

  • Суббота, 24 августа
  • 14:00 "Колос" – "Ворскла"
  • ТВ: "Футбол 2", oll.tv
  • "Оболонь-Арена", Киев
  • Букмекеры: 2.35 – 3.00 – 2.90
  • 17:00 "Александрия" – "Десна"
  • ТВ: "Футбол 2", oll.tv
  • Стадион "Ника", Александрия
  • Букмекеры: 1.65 – 3.40 – 5.00
  • 19:30 "Динамо" – "Олимпик"
  • ТВ: "2+2"
  • НСК "Олимпийский", Киев
  • Букмекеры: 1.12 – 7.25 – 15.00
  • Воскресенье, 25 августа
  • 17:00 "Карпаты" – "Заря"
  • ТВ: УНИАН
  • Стадион "Украина", Львов
  • Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.05
  • 19:30 "Шахтер" – "Мариуполь"
  • ТВ: "Футбол 1", oll.tv
  • ОСК "Металлист", Харьков
  • Букмекеры: 1.04 – 9.50 – 29.00
  • Понедельник, 26 августа
  • 19:00 "Днепр-1" – ФК "Львов"
  • ТВ: УНИАН
  • "Днепр-Арена", Днепр
  • Букмекеры: 1.95 – 3.10 – 3.80

Первый этап
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Шахтер Шахтер Шах
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ДинамоДинамоДин
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Забитые 2
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: П В В
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АлександрияАлександрияАле
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Забитые 7
Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: В В П П
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Днепр-1Днепр-1Дне
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1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П Н В
8
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
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Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П
9
ВорсклаВорсклаВор
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1
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Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П П
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КарпатыКарпатыКар
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2
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Пропущеные 4
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Результаты последних матчей: В Н П П
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ЛьвовЛьвовЛьв
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Результаты последних матчей: П П П В
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ОлимпикОлимпикОли
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Результаты последних матчей: П П П П

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Источник: Сегодня|Спорт

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