Грачев: "Сейчас нет команды, которая способна навязывать борьбу "Шахтеру"

Виктор Грачев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В ближайшее воскресенье донецкий "Шахтер" встретится с "Мариуполем" в пятом туре чемпионата Украины. "Горняки" выиграли четыре предыдущие встречи в новом сезоне и не собираются прерывать серию. Знаменитый экс-игрок команды Викто Грачев считает, что в Украине нет команды, которая могла бы навязать борьбу чемпиону.

"Борьбу могут навязать мне, если вызовут на борцовский ковер. А в Украине сейчас нет команды, которая способна навязывать борьбу "Шахтеру". С одной стороны, это хорошо для "горняков", это показывает силу команды, с другой плохо, потому что нет конкуренции, нет накала борьбы. "Динамо" пытается ее создать, но пока не получается. Время "Динамо" закончилось, я им об этом сказал еще 10 лет назад. Времена, когда киевский клуб диктовал условия и был лидером украинского футбола, уже в прошлом. Пришло время "Шахтера" и его президента Рината Ахметова. Если раньше было 3-5 команд, очень сильных, которые могли отобрать очки в очных поединках, то сегодня "Шахтер" доминирует в чемпионате, он однозначный лидер и единственная команда, которая поддерживает европейский уровень футбола в Украине", – заявил эксперт.

Грачев считает, что пауза из-за переноса матча против "Динамо" пойдет на пользу "Мариуполю", так как перед этим у команды был тяжелый, в первую очередь, психологически, матч в Голландии и обратная дорога.

"Хорошо, что у "приазовцев" есть больше времени на подготовку к поединку, ведь 4-й тур они пропустили. После 0:4 с "АЗ" играть через два дня на третий плюс долгая дорога обратно, команде было бы еще сложнее. Но и так шансы у команды невелики, "Шахтер" пройдется катком по "Мариуполю", – уверен экс-игрок "Шахтера".

Накануне матча молодой футболист "Шахтера" Александр Пихаленок, чей отец играл у Грачева в"Шахтер-2", получил тяжелую травму и выбыл на полгода.

"Очень жалко, что вот так, на ровном месте он получил очень тяжелую травму и выбыл на полгода. В таком возрасте очень тяжело восстановиться после таких травм. Малышев отлично играл, но потом получил такую травму и до сих пор не может выкарабкаться. В "Шахтере" давно не было такого игрока, как Пихаленок. Он плеймейкер, который может сыграть в опорной зоне, с лидерскими качествами. Каштру видел в нем перспективу игрока, который в центре поля действительно может добавить разума и креатива. Дай Бог ему здоровья, пусть все обойдется, он восстановится, и мы увидим еще этого футболиста в футболке "Шахтера", – заключил Виктор Александрович.

Напомним, матч "Шахтер" – "Мариуполь" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 25 августа. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

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