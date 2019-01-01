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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Держись, чемпион": тренер "Шахтера" поддержал игрока, выбывшего до 2020 года

20 августа, 20:06

Александр Пихаленок вылетел из строя на шесть месяцев из-за проблем с крестообразной связкой коленного сустава

Луиш Каштру и Александр Пихаленок

Луиш Каштру и Александр Пихаленок / Фото: Instagram

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поддержал полузащитника своей команды Александра Пихаленка, который травмировался в матче 4-го тура УПЛ со "Львовом" (0:2) и вылетел на полгода. Самое обидное, что травма случилась в центре поля, что называется, на ровном месте.

"Сложный момент, тяжелая травма. Хорошие семьи – это те, которые всегда поддержат, особенно в трудную минуту. Семья "Шахтера" сейчас с тобой. Держись, чемпион", – написал Луиш Каштру у себя в Instagram.

Как мы писали ранее, у игрока "Шахтера" Пихаленка возникли серьезные проблемы. По сообщению медицинской службы "Шахтера", у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около 6 месяцев. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован.

Напомним, в рамках четвертого тура УПЛ "Шахтер" одержал уверенную победу над "Львовом" со счетом 2:0. У "горняков" отличились Дентиньо и Марлос, а Алан Патрик упустил возможность сделать счет разгромным, не реализовав пенальти.

Смотрите обзор матча "Львов" – "Шахтер" (0:2)

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Шахтер Донецк Александр Пихаленок Луиш Каштру

Источник: Сегодня|Спорт

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