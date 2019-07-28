Как смотрят футбол в Украине: статистика трансляций "отступников" и команд из "пула"

Цифры не впечатляют: на общенациональных каналах футбол не смотрят больше, чем на платных

Матч между "Динамо" и "Шахтером" - самые популярные в украинском чемпионате. Фото shakhtar.com

В украинской Премьер-лиге кипят страсти – не только на футбольном поле, но и в вопросах ТВ-трансляций поединков. На сегодняшний день чемпионат Украины показывают платные спутниковые телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2", а также два бесплатных эфирных телеканала – "УНИАН" и "2+2". "Футболы" недавно выиграли тендер на показ матчей УПЛ на три сезона. Но нескольких клубов ("Динамо", "Днепр-1", "Десна", "Заря" и "Карпаты") проигнорировали итоги тендера и пошли на подписание прямых контрактов с другими каналами в обход решения Лиги. И пока идут споры об этом решении "отступников", любопытно проанализировать статистику: насколько активно болельщики смотрят матчи этих клубов на эфирных бесплатных каналах, и клубов-участников "пула" – на платных.

Если обратиться к официальной статистике ТВ-панели, то результат "популяризации" футбола на бесплатных каналах оказывается не столь эффективным. В этом году на каналах "2+2" и "УНИАН" футбол смотрели не очень активно – средние показатели трансляций составляли:

0,5% (рейтинг) и 3,62% (доля) на "2+2" (18-54, 50 тыс.+)

0,07% (рейтинг) и 0,34% (доля) – на "УНИАН" (18-54, 50 тыс.+)

Для информации: рейтинг – это все телевизоры в домохозяйствах, а доля – включенные устройства в момент трансляции. Цифры ниже – показатели официальной панели Nielsen по матчам уже нового сезона 2019/2020. Везде в статистику бралась аудитория 18 лет и старше в населенных пунктах с населением 50 и более тысяч человек.

ТОП-5 самых просматриваемых матчей на "2+2" и "УНИАН":

10.08.2019 – Динамо – Шахтер. Рейтинг – 2,51%, доля – 11,28% 09.08.2019 – Десна – Ворскла. Рейтинг – 0,16%, доля – 4,6% 31.07.2019 – Карпаты – Динамо. Рейтинг – 1,07%, доля – 3,67% 04.08.2019 – Заря – Днепр-1. Рейтинг – 0,28%, доля – 0,79% 11.08.2019 – Карпаты – Мариуполь. Рейтинг – 0,17%, доля – 0,53%

Топ-5 самых просматриваемых матчей на телеканалах "Футбол 1/2":

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28.07.2019 – Динамо – Шахтер. Рейтинг – 3,07%, доля – 10,02% 03.08.2019 – Львов – Динамо. Рейтинг – 2,34%, доля – 9,56% 11.08.2019 – Колос – Заря. Рейтинг – 1,64%, доля – 7,02% 04.08.2019 – Олимпик – Колос. Рейтинг – 1,21%, доля – 5% 28.07.2019 – Ворскла – Заря. Рейтинг – 0,85, доля – 4,63%

Как видим, "смотрение" матчей наших грандов, "Динамо" и "Шахтера", примерно одинаковое. А остальные игры лучше смотрят на каналах "Футбол 1/2". А теперь давайте посмотрим на наименее просматриваемые матчи этого сезона.

ТОП-5 наименее популярных игр на каналах "2+2" и "УНИАН":

11.08.2019 – Карпаты – Мариуполь. Рейтинг – 0,17%, доля – 0,53% 11.08.2019 – Днепр-1 – Десна. Рейтинг – 0,13%, доля – 0,52% 03.08.2019 – Десна – Ворскла. Рейтинг – 0,13%, доля – 0,44% 31.07.2019 – Днепр-1 – Олимпик. Рейтинг – 0,04%, доля – 0,16% 30.07.2019 – Десна – Львов. Рейтинг – 0,03%, доля – 0,11%

ТОП-5 наименее популярных игр на каналах "Футбол 1/2":

04.08.2019 – Шахтер – Карпаты. Рейтинг – 1,38%, доля – 4,4% 03.08.2019 – Мариуполь – Александрия. Рейтинг – 0,72%, доля – 3,68% 30.07.2019 – Колос – Мариуполь. Рейтинг – 0,84%, доля – 3,38% 10.08.2019 – Ворскла – Львов. Рейтинг – 0,66%, доля – 2,56% 10.08.2019 – Александрия – Олимпик. Рейтинг – 0,27%, доля – 1,07%

А что же "Динамо"? Матчи киевского клуба смотрят лучше, чем остальные команды в холдинге "плюсов". Например, весенний матч чемпионата против "Шахтера" посмотрело 123 856 зрителей, но в общем количестве домохозяйств – это 1,5% от всех смотрящих телевизор по аудитории "мужчины; 18-54", в городах с населением в 50 тысяч человек и более (7 948 533 зрителей). Это пока наилучший показатель футбольной трансляции на "2+2" в 2019 году.

Последняя домашняя игра "Динамо" в чемпионате против "Шахтера" также имеет хороший показатель. По той же активной аудитории (мужчины, 18-54, в городах 50 тысяч +), показатель – 116 352 зрителя. А вот наименьшее количество зрителей во время трансляции поединков киевлян на общенациональном канале – у матча "Динамо" – "Львов" в конце прошлого чемпионата. Эта встреча привлекла внимание 36 796 зрителей (0,46% рейтинг, 2,33% – доля).

Цифры говорят о том, что высокая популярность футбола на бесплатных каналах – это миф. Попытка выхода на общедоступные национальные каналы не всегда ведет к массовости и популяризации.

Президент УПЛ Томас Гримм уже заявил о том, что будет жестко отстаивать права на показ всех матчей чемпионата Украины на каналах, которые выиграли тендер. Вплоть до Лозаннского суда. С точки зрения рейтингов, "клубы-отступники" не стали доступнее для зрителя, а такой шаг, возможно, обернется плачевными последствиями.

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Смотрите видео: "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

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