"Олимпик" указал на дверь победителю Лиги чемпионов перед матчем с "Динамо"

Как сообщают украинские СМИ, донецкий "Олимпик" прекратил сотрудничество с главным тренером команды бразильцем Жулио Сезаром. Завтра об уходе бразильского специалиста из донецкого клуба будет объявлено официально.
Жулио Сезар возглавил "Олимпик" в межсезонье, а под его руководством клуб потерпел четыре поражения во всех четырех стартовых матчах нового розыгрыша Премьер-лиги. При этом, дончане отличились аномальным количеством удалений – в трех последних матчах они заканчивали игру в численном меньшинстве.
Сегодня под руководством Жулио Сезара "Олимпик" дома потерпел поражение от 2Карпат" (1:3). В турнирной таблице чемпионата Украины донецкий клуб расположился на последней 12-й позиции.
Интересно, что Жулио Сезар, становившийся победителем Лиги чемпионов в качестве игрока, продержался на посту еще меньше, чем его звездный коллега Фабрицио Раванелли. В прошлом сезоне знаменитый итальянец и победитель Лиги чемпионов в составе "Ювенутса" проработал в киевском "Арсенале" до осени.
Следующий свой матч Олимпик проведет 24 августа – в пятом туре Премьер-лиги дончане будут на выезде противостоять "Динамо".
Как "Олимпик" проводил последний матч под руководстом Жулио Сезара:
Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги
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