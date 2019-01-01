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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Олимпик" указал на дверь победителю Лиги чемпионов перед матчем с "Динамо"

Сегодня, 20:51

Бразильский тренер проиграл все четыре стартовых матча в чемпионате Украины

По рукам! Владислав Гельзин и Жулио Сезар

По рукам! Владислав Гельзин и Жулио Сезар / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Как сообщают украинские СМИ, донецкий "Олимпик" прекратил сотрудничество с главным тренером команды бразильцем Жулио Сезаром. Завтра об уходе бразильского специалиста из донецкого клуба будет объявлено официально.

Жулио Сезар возглавил "Олимпик" в межсезонье, а под его руководством клуб потерпел четыре поражения во всех четырех стартовых матчах нового розыгрыша Премьер-лиги. При этом, дончане отличились аномальным количеством удалений – в трех последних матчах они заканчивали игру в численном меньшинстве.

Сегодня под руководством Жулио Сезара "Олимпик" дома потерпел поражение от 2Карпат" (1:3). В турнирной таблице чемпионата Украины донецкий клуб расположился на последней 12-й позиции.

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Интересно, что Жулио Сезар, становившийся победителем Лиги чемпионов в качестве игрока, продержался на посту еще меньше, чем его звездный коллега Фабрицио Раванелли. В прошлом сезоне знаменитый итальянец и победитель Лиги чемпионов в составе "Ювенутса" проработал в киевском "Арсенале" до осени.

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Следующий свой матч Олимпик проведет 24 августа – в пятом туре Премьер-лиги дончане будут на выезде противостоять "Динамо".

Как "Олимпик" проводил последний матч под руководстом Жулио Сезара:

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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чемпионат Украины Олимпик Донецк Жулио Сезар

Источник: SportArena

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