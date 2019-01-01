"Откуда вы взяли, что у меня есть конспекты Лобановского?": резкое заявление Михайличенко

Михайличенко с Лобановским / Фото: Facebook

После назначения Алексея Михайличенко главным тренером "Динамо" СМИ "откопали" интервью Михайличенко 10-летней давности, когда он не сумел вывести сборную Украины на ЧМ-2010. В нем Алексей Александрович комментирует обвинения в том, что он работает исключительно по конспектам Валерия Лобановского. Собственно, аналогичные упреки обрушились на Михайличенко и сейчас, когда его назначили преемником уволенного Александра Хацкевича.

"Меня до сих пор оценивают как наследника Лобановского, говорят про его конспекты. А откуда вы взяли, что у меня есть конспекты Лобановского? – утверждает в том знаменитом интервью Алексей Михайличенко. – А может, у меня есть конспекты Бошкова или Смита? Кто их видел, эти конспекты? Или, может, кто читал? Еще не сыграли ни одного матча, а уже поставили большое клеймо, которого мы не заслуживали".

Как мы писали ранее, Михайличенко установил клубный рекорд "Динамо". Перерыв между его первой и второй каденциями в столичном клубе составил ровно полтора десятилетия – с лета 2004 по лето 2019-го. Таким образом, Михайличенко перекрыл предыдущий рекорд, державшийся более семи десятилетий и принадлежавший Константину Шегоцкому: у того перерыв между периодами работы главным тренером "Динамо" составил 13 лет (1934 и 1947 годы).

Тренерский штаб "Динамо" / Фото: Dynamo.kiev.ua

Отметим, что Михайличенко не провел еще ни одного матча у руля киевского "Динамо", а его команда уже опустилась с третьего на пятое место в таблице украинской Премьер-лиги. Это произошло после того, как в Чернигове местная "Десна" и команда из села Ковалевка "Колос" сыграли вничью 0:0 в матче четвертого тура чемпионата. Таким образом, "Десна" и "Колос" набрали по семь очков и выдавили из топ-тройки УПЛ "Динамо", имеющее в своем активе лишь шесть турнирных пунктов.

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