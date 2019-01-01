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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Самое крупное поражение в истории: обзор матча "Колос" – "Ворскла" в чемпионате Украины

24 августа, 20:08

Голы и лучшие моменты матча 5-го тура чемпионата Украины

Полтавская "Ворскла" разгромила "Колос" в гостевом матче 5-го тура чемпионата Украины. Дубль в матче на свой счет записал Игорь Пердута, а затем счет до разгромного довел Юрий Коломоец. "Был ли это день Пердуты? Думаю, да. Парень забил два мяча, хочется его с этим поздравить. Юрий Коломоец также забил очередной мяч, ему не хватало этой уверенности, и мне кажется, что теперь с каждой игрой он будет все лучше и лучше", – отметил авторов голов главный тренер команды Виталий Косовский.

"На ход игры повлиял быстрый мяч, ребята почувствовали уверенность в своих силах и контролировали ход матч. Хочу отдать должное и "Колосу", они дали нам сопротивление, но индивидуальное мастерство в завершающей стадии определило победителя в этом матче", – подвел итог встречи наставник "Ворсклы".

Это поражение стало самым крупным для "Колоса" в чемпионате Украины. Напомним, что клуб проводит дебютный сезон в элитном дивизионе.

"Колос" – "Ворскла" – 0:3
Голы: Пердута (4, 54), Коломоец (73).

"Колос": Яшков, Максименко, Зозуля, Черноморец, Смирный, Волков, Морозко (Демченко, 67), Милько, Нехтий (Лысенко, 46), Задоя (Костышин, 46), Рябов.

"Ворскла": Ткаченко, Мартыненко, Артур (Ребенок, 73), Чеснаков, Баенко (Хебай, 82), Габелок, Петрович, Пердута (Козыренко, 89), Луизао, Кане, Коломоец.

Предупреждения: Нехтий (8), Зозуля (36), Смирный (41), Артур (70).

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Источник: Сегодня|Спорт

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