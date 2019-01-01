"Сливали тренера? Это бред!": Верпаковскис рассказал, как игралось в "Динамо" при Михайличенко 15 лет назад

Гендиректор, делегат и депутат. Ныне Марис сидит в кресле директора клуба из Риги и в думе Лиепаи

Первая эра Алексея Михайличенко в роли главного тренера "Динамо" закончилась в 2004 году после домашнего матча квалификации Лиги чемпионов с "Трабзонспором". Счет в Киеве тогда открыл Марис Верпаковскис, но турки в ответ забили два – 1:2. Пресса разрывала игру "Динамо", да и Михайличенко после матча признал: "Хочу принести свои извинения всем, кто болел за команду, за это безобразие, за этот ужас, который был сегодня на поле. Сегодня команда сыграла в авантюрный, бездумный, бездушный футбол".

День спустя тренер был уволен, и на ответный матч в Трабзоне, выигранный киевлянами 2:0, команду выводил уже Йожеф Сабо. Спустя 15 лет Михайличенко снова у руля "Динамо", вторая эра начнется в субботу матчем украинской Премьер-лиги с донецким "Олимпиком". Чего ждать от нового старого тренера, пока непонятно. Пока расспросим, как игралось в "Динамо" при Михайличенко раньше, у Мариса Верпаковскиса. Латвийский форвард провел в столице Украины четыре сезона, забил 20 голов и особенно продуктивен был как раз при Михайличенко. Поиграв еще в шести клубах, от "Хетафе" до "Эрготелиса", пять лет назад Верпаковскис завершил игровую карьеру. Ныне он гендиректор клуба РФШ из Риги, делегат УЕФА и депутат Лиепайской городской думы.

— Марис, вы следили за игрой "Динамо" при Хацкевиче? Как относитесь к его увольнению?

— Скажу честно: смотрел только за какими-то отдельными, главными играми, поэтому мне тяжело дать полный анализ. Могу судить только по результатам. Мне несколько непонятен тот негатив среди специалистов и болельщиков, который был в последнее время в сторону Хацкевича. Мне кажется, что при том составе, которым сейчас обладает "Динамо", Хацкевич довольно неплохо делал свою работу. В прошлом году в квалификации Лиги чемпионов проиграли сильному "Аяксу". В этом сезоне не прошли "Брюгге". Да, это не такой сильный соперник, как "Аякс", но игра была равной. "Брюгге" где-то повезло чуть больше. Думаю, по составам и бюджетам "Динамо" и "Брюгге" сейчас плюс-минус на одном уровне находятся. Плюс нужно учитывать то, что бельгийцам сейчас намного проще приглашать качественных легионеров, учитывая уровень и перспективы местного чемпионата в сравнении с украинским.

— Вы пришли в "Динамо" при Алексее Михайличенко. Это он был заинтересован в вашем трансфере или президент клуба Игорь Суркис?

— Я так понял, это была инициатива Михайличенко. Он заинтересовался мной и хотел, чтобы меня пригласили.

— Каким тренером был Михайличенко?

— Он был харизматичным. Игроки его уважали, в том числе легионеры, потому что знали, что у него была успешная международная карьера в качестве игрока. Я думаю, что его тогда преждевременно убрали. Команда при нем дважды выиграла чемпионство, а также Кубок и Суперкубок страны. Да, проиграли "Трабзонспору", но это была только первая игра. При Сабо мы выиграли ответную встречу 2:0, но, думаю, мы бы ее выиграли и при Михайличенко. Я считаю, что проход турков был во многом заслугой именно Михайличенко и его тренерского штаба. Ведь это была, по большом счету, его команда.

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— Предполагали, что игра с "Трабзонспором" могла быть "сливом" тренера.

— Это полный бред. Никто ничего не сливал. Ребята никогда бы ничего подобного не сделали даже во внутренних матчах, не говоря уже о еврокубках, ведь это мечта каждого футболиста. Повторюсь: никто бы не стал рисковать своей карьерой и шансом поиграть в Лиге чемпионов ради такого.

— Как бы вы охарактеризировали игру "Динамо" при Михайличенко?

— Все тренеры клуба плюс-минус старались придерживаться стиля игры Лобановского. Но что отличало Михайличенко, так это хороший микроклимат в команде. Он мог найти общий язык и с местными игроками, и с легионерами. Получается, что Игорь Михайлович вернул сейчас ему долг за то несправедливое, как по мне, увольнение.

— Вы пришли в "Динамо" уже после смерти Валерия Лобановского. Но, возможно, вы слышали о том, что мэтр именно Михайличенко видел своим наследником?

— Я слышал об этом. Большего сказать не могу.

— В Украине словосочетание "конспекты Лобановского" имеет иронический оттенок. Как думаете, нынешний тренер "Динамо" будет брать во внимание наработки своего учителя?

— Я думаю, он понимает, что работать по конспектам Лобановского не получится. Разве что брать оттуда какие-то общие идеи и принципы. Современный футбол требует современных методик, и одними идеями Лобановского тут не обойтись, хотя все мы понимаем, что он был действительно величайшим тренером. И был бы он сейчас жив, тоже работал бы совершенно по-другому, не так, как 20 лет назад, потому что футбол меняется. Я думаю, что это прекрасно понимает и Михайличенко. Поэтому все подобные шутки – это ерунда.

— Чем больше всего вам запомнился Михайличенко?

— На клубном уровне он для меня особенный тренер. При нем я показывал лучший футбол в своей жизни, чувствовал поддержку. Для меня было очень болезненно, когда он ушел. И потом у меня уже не было того доверия от тренеров, которое было от Михайличенко. Это чувствовалось не только на поле. Вне футбола мы много разговаривали. Он старался объяснить мне, что правильно, а что делать не надо. Я все-таки пришел из маленькой страны, из маленького клуба в сравнении с "Динамо". И он мне помогал, чтобы я быстрее влился в коллектив и адаптировался к футболу киевлян. Считаю, что благодаря ему я приехал и сразу заиграл.

— Дадите прогноз на второй заход Михайличенко в "Динамо"?

— Я очень надеюсь, что "Динамо" навяжет "Шахтеру" борьбу за чемпионство. Понимаю, что сделать это будет крайне тяжело. У соперников бюджет, наверное, побольше, и легионеры сейчас покачественнее. Но Хацкевич доказал, что с этой командой можно бороться, и выигрыш Суперкубка это показывает. Думаю, с опытом Михайличенко, его знаниями о местных ребятах, а также умением найти общий язык с легионерами клуба ему под силу выиграть чемпионат.

— Как оцениваете политику Игоря Суркиса с привлечением к тренерской работе в клубе бывших игроков "Динамо"?

— Нужно уважать принципы Игоря Михайловича, который считает, что динамовские традиции должны продолжаться. В составе много местных ребят, выпускников клуба, поэтому в таком решении есть логика. Да, признаюсь, когда ушел Михайличенко и в "Динамо" было много легионеров, мы с ними говорили о том, что хотелось бы поработать с известным тренером-иностранцем, который успел поруководить европейскими клубами. Не все легионеры могли найти общий язык с местными тренерами, но, повторюсь, к Алексею Михайличенко это не относилось. Поскольку сейчас в команде нет стольких легионеров, как тогда, логика в решении Игоря Суркиса есть.

Смотрите видео, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины на старте сезона:

Все подробности в спецтеме Смена тренера в "Динамо"

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