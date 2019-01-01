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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Участник Лиги Европы опозорился в матче с "Десной"

24 августа, 19:09

Судьбу матча предопределило удаление Мирошниченко на 48-й минуте

/ Фото: ФК "Десна" Чернигов

Бронзовый призер прошлого чемпионата Украины "Александрия" в 5-м туре чемпионата Украины уступила дома с разгромным счетом черниговской "Десне". Все главные события встречи произошли после перерыва – в начале второго тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев поля и удалил игрока "Александрии" Дениса Мирошниченко.

Черниговцы 11-метровый удар реализовали, а затем просто использовали кадровое преимущество и довели поединок до уверенной победы, еще дважды огорчив Юрия Панькива.

Александрия провалила старт сезона, одержав лишь две победы в пяти матчах, а ведь уже в сентябре команде стартовать в групповом этапе Лиги Европы.

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"Александрия" – "Десна" – 0:3
Голы: Фаворов (50, пен), Кузик (69), Филиппов (90).

"Александрия": Панькив, Дубра, Шендрик, Мирошниченко, Третьяков, Лучкевич (Стецков, 79), Гречишкин, Протасов (Бухал, 52), Банада, Ситало, Безбородько (Шастал, 56).

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Фото: Facebook "Европейской солидарности"

"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Кузик, Огиря, Калитвинцев (Конопля, 89), Фаворов, Богданов (Домбровский, 80), Дегтярев (Филиппов, 68).

Предупреждения: Мирошниченко (16), Лучкевич (31), Фаворов (33), Банада (42), Богданов (45), Имереков (83), Шастал (89).

Удаление: Мирошниченко (48).

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чемпионат Украины Десна Чернигов ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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