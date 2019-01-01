Участник Лиги Европы опозорился в матче с "Десной"

Бронзовый призер прошлого чемпионата Украины "Александрия" в 5-м туре чемпионата Украины уступила дома с разгромным счетом черниговской "Десне". Все главные события встречи произошли после перерыва – в начале второго тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев поля и удалил игрока "Александрии" Дениса Мирошниченко.
Черниговцы 11-метровый удар реализовали, а затем просто использовали кадровое преимущество и довели поединок до уверенной победы, еще дважды огорчив Юрия Панькива.
Александрия провалила старт сезона, одержав лишь две победы в пяти матчах, а ведь уже в сентябре команде стартовать в групповом этапе Лиги Европы.
"Александрия" – "Десна" – 0:3
Голы: Фаворов (50, пен), Кузик (69), Филиппов (90).
"Александрия": Панькив, Дубра, Шендрик, Мирошниченко, Третьяков, Лучкевич (Стецков, 79), Гречишкин, Протасов (Бухал, 52), Банада, Ситало, Безбородько (Шастал, 56).
"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Кузик, Огиря, Калитвинцев (Конопля, 89), Фаворов, Богданов (Домбровский, 80), Дегтярев (Филиппов, 68).
Предупреждения: Мирошниченко (16), Лучкевич (31), Фаворов (33), Банада (42), Богданов (45), Имереков (83), Шастал (89).
Удаление: Мирошниченко (48).
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