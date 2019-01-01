Удаление, пенальти и разгром: обзор матча "Александрия" – "Десна" в чемпионате Украины

Черниговская "Десна" на выезде разгромила "Александрию" в матче пятого тура чемпионата Украины. Все три мяча были забиты во втором тайме, при этом открыли счет гости благодаря пенальти. В этом же эпизоде Мирошниченко заработал красную карточку и оставил хозяев поля в меньшинстве.

"Десна" одержала третьею победу и поднялась на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. А вот "Александрия" потерпела третье поражение в сезоне и остается на седьмой строчке, но до конца тура ее могут сместить.

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"Александрия" – "Десна" – 0:3

Голы: Фаворов (50, пен), Кузик (69), Филиппов (90).

"Александрия": Панькив, Дубра, Шендрик, Мирошниченко, Третьяков, Лучкевич (Стецков, 79), Гречишкин, Протасов (Бухал, 52), Банада, Ситало, Безбородько (Шастал, 56).

"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Кузик, Огиря, Калитвинцев (Конопля, 89), Фаворов, Богданов (Домбровский, 80), Дегтярев (Филиппов, 68).

Предупреждения: Мирошниченко (16), Лучкевич (31), Фаворов (33), Банада (42), Богданов (45), Имереков (83), Шастал (89).

Удаление: Мирошниченко (48).

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