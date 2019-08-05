Вакула из "Мариуполя": "Может, я фартовый, но в игре об этом не думаю, просто забиваю"

Во втором туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" обыграл дома бронзового призера "Александрию". Победный гол у азовцев забил полузащитник Владислав Вакула.
- В прошлом сезоне я тоже забивал "Александрии", но мы тогда проиграли. А в этот раз мой мяч оказался победным. Получилось, что я им вроде как должок отдал, – поделился с "Сегодня" Вакула.
- Кому-то посвятил гол?
- Да, своей девушке: она была на стадионе, и мне хотелось сделать ей приятно. Руслана уже приходила на мои матчи, но в субботу я впервые забил в ее присутствии.
- В прошлом сезоне 3 из 6 твоих голов стали победными...
- Ну, может, я фартовый (с улыбкой). Но в игре я об этом не думаю. Просто так получается: забиваю голы, а они в итоге оказываются решающими. А вообще нам очень нужна была эта победа в психологическом плане. Теперь с хорошим настроем готовимся к игре с АЗ в Лиге Европы.
- Соперник очень серьезный. Боязни нет?
- Нет. "Александрия" на сборах играла с этой командой и обыграла их – 3:0. А мы доказали, что не слабее "Александрии". Так что, с любым соперником можно играть и добиваться результата.
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