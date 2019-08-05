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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Вакула из "Мариуполя": "Может, я фартовый, но в игре об этом не думаю, просто забиваю"

Сегодня, 19:09

Кинзерский Эдуард

Полузащитник азовцев рассказал, как отдал должок "Александрии"

Герой матча Владислав Вакула

Герой матча Владислав Вакула / Фото: ФК Мариуполь

Вакула из "Мариуполя": "Может, я фартовый, но в игре об этом не думаю, просто забиваю" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0 ЧУ по футболу 2019 Полузащитник азовцев рассказал, как отдал должок "Александрии"

Во втором туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" обыграл дома бронзового призера "Александрию". Победный гол у азовцев забил полузащитник Владислав Вакула.

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- В прошлом сезоне я тоже забивал "Александрии", но мы тогда проиграли. А в этот раз мой мяч оказался победным. Получилось, что я им вроде как должок отдал, – поделился с "Сегодня" Вакула.

- Кому-то посвятил гол?
- Да, своей девушке: она была на стадионе, и мне хотелось сделать ей приятно. Руслана уже приходила на мои матчи, но в субботу я впервые забил в ее присутствии. 

- В прошлом сезоне 3 из 6 твоих голов стали победными...
- Ну, может, я фартовый (с улыбкой). Но в игре я об этом не думаю. Просто так получается: забиваю голы, а они в итоге оказываются решающими. А вообще нам очень нужна была эта победа в психологическом плане. Теперь с хорошим настроем готовимся к игре с АЗ в Лиге Европы. 

- Соперник очень серьезный. Боязни нет?
- Нет. "Александрия" на сборах играла с этой командой и обыграла их – 3:0. А мы доказали, что не слабее "Александрии". Так что, с любым соперником можно играть и добиваться результата.

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