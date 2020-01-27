Где пройдет Евро-2020: все стадионы и города чемпионата Европы

В честь 60-летия турнира чемпионат Европы проведут в 12 различных странах

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

С 12 июня по 12 июля 2020 года состоится чемпионат Европы по футболу, где примет участие и сборная Украины. В честь 60-летия турнира в этом году континентальное первенство пройдет по необычной схеме – матчи примет 12 городов в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии.

Уже известны 20 участников финальной части Евро-2020, еще четыре определятся по итогам стыковых матчей плей-офф Лиги наций. Тем не менее, жеребьевка группового турнира уже состоялась с условным распределением для участников плей-офф. Стыковые матчи Лиги наций пройдут 21-31 марта.

Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Турция, Италия, Уэльс, Швейцария. Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Дания, Финляндия, Бельгия, Россия. Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, Румыния/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь.

Нидерланды, Украина, Австрия, Румыния/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь. Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия/Норвегия/Сербия/Израиль, Чехия.

Англия, Хорватия, Шотландия/Норвегия/Сербия/Израиль, Чехия. Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Босния и Герцеговина/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия.

Испания, Швеция, Польша, Босния и Герцеговина/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия. Группа F: Исландия/Венгрия/Болгария/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь, Португалия, Франция, Германия.

Где пройдут матчи Евро-2020:

Лондон, Англия

Население: 8 908 081 человек

Стадион "Уэмбли"

Открыт в 2007 году

Вместимость: 90 000

Мюнхен, Германия

Население: 1 456 039 человек

Стадион "Альянс Арена"

Открыт в 2005 году

Вместимость: 75 000

Баку, Азербайджан

Население: 2 277 500 человек

Олимпийский стадион

Открыт в 2015 году

Вместимость: 70 000

Рим, Италия

Население: 2 875 805 человек

Стадио Олимпико

Открыт в 1937 году, реконструирован в 1953 году

Вместимость: 72 698

Санкт-Петербург, Россия

Население: 5 383 890 человек

Стадион "Газпром Арена"

Открыт в 2017 году

Вместимость: 61 000

Бухарест, Румыния

Население: 1 883 425 человек

Национальный стадион

Открыт в 2011 году

Вместимость: 54 851

Дублин, Ирландия

Население: 1 173 179 человек

Стадион "Авива"

Открыт в 2010 году

Вместимость: 56 000

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Копенгаген, Дания

Население: 615 993 человек

Стадион "Паркен"

Открыт в 1992 году

Вместимость: 51 711

Будапешт, Венгрия

Население: 1 752 286 человек

Стадион "Ференц Пушкаш"

Открыт в 2019 году

Вместимость: 65 156

Глазго, Шотландия

Население: 621 020 человек

Стадион "Хэмпден Парк"

Открыт в 1903 году, реконструирован в 1999 году

Вместимость: 51 472

Бильбао, Испания

Население: 345 821 человек

Стадион "Сан-Мамес"

Открыт в 2013 году

Вместимость: 53 289

Амстердам, Нидерланды

Население: 857 713 человек

Стадион "Йохан Кройф Арена"

Открыт в 1996 году

Вместимость: 53 052

Календарь Евро-2020:

Групповой турнир:

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Пятница, 12 июня:

Группа A: Турция – Италия (22:00, Рим)

Суббота, 13 июня:

Группа A: Уэльс – Швейцария (16:00, Баку)

Группа B: Дания – Финляндия (19:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия – Россия (22:00, Санкт-Петербург)

Воскресенье, 14 июня:

Группа D: Англия – Хорватия (16:00 Лондон)

Группа C: Австрия – победитель плей-офф (19:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды – Украина (22:00, Амстердам)

Понедельник, 15 июня

Группа D: Победитель плей-офф – Чехия (16:00, Глазго)

Группа E: Польша – победитель плей-офф (19:00, Дублин)

Группа E: Испания – Швеция (22:00, Бильбао)

Вторник, 16 июня:

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Группа F: Победитель плей-офф – Португалия (19:00, Будапешт)

Группа F: Франция – Германия (22:00, Мюнхен)

Среда, 17 июня:

Группа B: Финляндия – Россия (16:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция – Уэльс (19:00, Баку)

Группа A: Италия – Швейцария (22:00, Рим)

Четверг, 18 июня:

Группа C: Украина – победитель плей-офф (16:00, Бухарест)

Группа B: Дания – Бельгия (19:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды – Австрия (22:00, Амстердам)

Пятница, 19 июня:

Группа E: Швеция – победитель плей-офф (16:00, Дублин)

Группа D: Хорватия – Чехия (19:00, Глазго)

Группа D: Англия – победитель плей-офф (22:00, Лондон)

Суббота, 20 июня:

Группа F: Победитель плей-офф – Франция (16:00, Будапешт)

Группа F: Португалия – Германия (19:00, Мюнхен)

Группа E: Испания – Польша (22:00, Бильбао)

Воскресенье, 21 июня:

Группа A: Италия – Уэльс (19:00, Рим)

Группа A: Швейцария – Турция (19:00, Баку)

Понедельник, 22 июня:

Группа C: Победитель плей-офф – Нидерланды (19:00, Амстердам)

Группа C: Украина – Австрия (19:00, Бухарест)

Группа B: Россия – Дания (22:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия – Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)

Вторник, 23 июня:

Группа D: Чехия – Англия (22:00, Лондон)

Группа D: Хорватия – победитель плей-офф Пути C (22:00, Глазго)

Среда, 24 июня:

Группа E: Победитель плей-офф – Испания (19:00, Бильбао)

Группа E: Швеция – Польша (19:00, Дублин)

Группа F: Германия – победитель плей-офф (22:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия – Франция (22:00, Будапешт)

1/8 финала

Суббота, 27 июня:

19:00 A1 – C2 (Амстердам) (М1)

22:00 A2 – B2 (Лондон) (М2)

Воскресенье, 28 июня:

22:00 B1 – A3-D3-E3-F3 (Бильбао) (М3)

19:00 C1 – D3-E3-F3 (Будапешт) (М4)

Понедельник, 29 июня:

22:00 F1 – A3-B3-C3 (Бухарест) (М5)

19:00 D2 – E2 (Копенгаген) (М6)

Вторник, 30 июня:

22:00 E1 – A3-B3-C3-D3 (Глазго) (М7)

19:00 D1 – F2 (Дублин) (М8)

1/4 финала:

Пятница, 3 июля:

19:00 ПМ5 – ПМ6 (Санкт-Петербург)

22:00 ПМ3 – ПМ4 (Мюнхен)

Суббота, 4 июля:

19:00 ПМ4 – ПМ2 (Баку)

22:00 ПМ7 – ПМ8 (Рим)

1/2 финала:

Вторник, 7 июля:

22:00 ПМ5/ПМ6 – ПМ3/ПМ4 (Лондон)

Среда, 8 июля:

22:00 ПМ4/ПМ2 – ПМ7/ПМ8 (Лондон)

Финал

Воскресенье, 12 июля:

22:00 Лондон

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