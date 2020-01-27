Где пройдет Евро-2020: все стадионы и города чемпионата Европы

С 12 июня по 12 июля 2020 года состоится чемпионат Европы по футболу, где примет участие и сборная Украины. В честь 60-летия турнира в этом году континентальное первенство пройдет по необычной схеме – матчи примет 12 городов в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии.
Уже известны 20 участников финальной части Евро-2020, еще четыре определятся по итогам стыковых матчей плей-офф Лиги наций. Тем не менее, жеребьевка группового турнира уже состоялась с условным распределением для участников плей-офф. Стыковые матчи Лиги наций пройдут 21-31 марта.
- Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
- Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
- Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, Румыния/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь.
- Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия/Норвегия/Сербия/Израиль, Чехия.
- Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Босния и Герцеговина/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия.
- Группа F: Исландия/Венгрия/Болгария/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь, Португалия, Франция, Германия.
Где пройдут матчи Евро-2020:
Лондон, Англия
Население: 8 908 081 человек
Стадион "Уэмбли"
Открыт в 2007 году
Вместимость: 90 000
Мюнхен, Германия
Население: 1 456 039 человек
Стадион "Альянс Арена"
Открыт в 2005 году
Вместимость: 75 000
Баку, Азербайджан
Население: 2 277 500 человек
Олимпийский стадион
Открыт в 2015 году
Вместимость: 70 000
Рим, Италия
Население: 2 875 805 человек
Стадио Олимпико
Открыт в 1937 году, реконструирован в 1953 году
Вместимость: 72 698
Санкт-Петербург, Россия
Население: 5 383 890 человек
Стадион "Газпром Арена"
Открыт в 2017 году
Вместимость: 61 000
Бухарест, Румыния
Население: 1 883 425 человек
Национальный стадион
Открыт в 2011 году
Вместимость: 54 851
Дублин, Ирландия
Население: 1 173 179 человек
Стадион "Авива"
Открыт в 2010 году
Вместимость: 56 000
Копенгаген, Дания
Население: 615 993 человек
Стадион "Паркен"
Открыт в 1992 году
Вместимость: 51 711
Будапешт, Венгрия
Население: 1 752 286 человек
Стадион "Ференц Пушкаш"
Открыт в 2019 году
Вместимость: 65 156
Глазго, Шотландия
Население: 621 020 человек
Стадион "Хэмпден Парк"
Открыт в 1903 году, реконструирован в 1999 году
Вместимость: 51 472
Бильбао, Испания
Население: 345 821 человек
Стадион "Сан-Мамес"
Открыт в 2013 году
Вместимость: 53 289
Амстердам, Нидерланды
Население: 857 713 человек
Стадион "Йохан Кройф Арена"
Открыт в 1996 году
Вместимость: 53 052
Календарь Евро-2020:
Групповой турнир:
Пятница, 12 июня:
- Группа A: Турция – Италия (22:00, Рим)
Суббота, 13 июня:
- Группа A: Уэльс – Швейцария (16:00, Баку)
- Группа B: Дания – Финляндия (19:00, Копенгаген)
- Группа B: Бельгия – Россия (22:00, Санкт-Петербург)
Воскресенье, 14 июня:
- Группа D: Англия – Хорватия (16:00 Лондон)
- Группа C: Австрия – победитель плей-офф (19:00, Бухарест)
- Группа C: Нидерланды – Украина (22:00, Амстердам)
Понедельник, 15 июня
- Группа D: Победитель плей-офф – Чехия (16:00, Глазго)
- Группа E: Польша – победитель плей-офф (19:00, Дублин)
- Группа E: Испания – Швеция (22:00, Бильбао)
Вторник, 16 июня:
- Группа F: Победитель плей-офф – Португалия (19:00, Будапешт)
- Группа F: Франция – Германия (22:00, Мюнхен)
Среда, 17 июня:
- Группа B: Финляндия – Россия (16:00, Санкт-Петербург)
- Группа A: Турция – Уэльс (19:00, Баку)
- Группа A: Италия – Швейцария (22:00, Рим)
Четверг, 18 июня:
- Группа C: Украина – победитель плей-офф (16:00, Бухарест)
- Группа B: Дания – Бельгия (19:00, Копенгаген)
- Группа C: Нидерланды – Австрия (22:00, Амстердам)
Пятница, 19 июня:
- Группа E: Швеция – победитель плей-офф (16:00, Дублин)
- Группа D: Хорватия – Чехия (19:00, Глазго)
- Группа D: Англия – победитель плей-офф (22:00, Лондон)
Суббота, 20 июня:
- Группа F: Победитель плей-офф – Франция (16:00, Будапешт)
- Группа F: Португалия – Германия (19:00, Мюнхен)
- Группа E: Испания – Польша (22:00, Бильбао)
Воскресенье, 21 июня:
- Группа A: Италия – Уэльс (19:00, Рим)
- Группа A: Швейцария – Турция (19:00, Баку)
Понедельник, 22 июня:
- Группа C: Победитель плей-офф – Нидерланды (19:00, Амстердам)
- Группа C: Украина – Австрия (19:00, Бухарест)
- Группа B: Россия – Дания (22:00, Копенгаген)
- Группа B: Финляндия – Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)
Вторник, 23 июня:
- Группа D: Чехия – Англия (22:00, Лондон)
- Группа D: Хорватия – победитель плей-офф Пути C (22:00, Глазго)
Среда, 24 июня:
- Группа E: Победитель плей-офф – Испания (19:00, Бильбао)
- Группа E: Швеция – Польша (19:00, Дублин)
- Группа F: Германия – победитель плей-офф (22:00, Мюнхен)
- Группа F: Португалия – Франция (22:00, Будапешт)
1/8 финала
Суббота, 27 июня:
- 19:00 A1 – C2 (Амстердам) (М1)
- 22:00 A2 – B2 (Лондон) (М2)
Воскресенье, 28 июня:
- 22:00 B1 – A3-D3-E3-F3 (Бильбао) (М3)
- 19:00 C1 – D3-E3-F3 (Будапешт) (М4)
Понедельник, 29 июня:
- 22:00 F1 – A3-B3-C3 (Бухарест) (М5)
- 19:00 D2 – E2 (Копенгаген) (М6)
Вторник, 30 июня:
- 22:00 E1 – A3-B3-C3-D3 (Глазго) (М7)
- 19:00 D1 – F2 (Дублин) (М8)
1/4 финала:
Пятница, 3 июля:
- 19:00 ПМ5 – ПМ6 (Санкт-Петербург)
- 22:00 ПМ3 – ПМ4 (Мюнхен)
Суббота, 4 июля:
- 19:00 ПМ4 – ПМ2 (Баку)
- 22:00 ПМ7 – ПМ8 (Рим)
1/2 финала:
Вторник, 7 июля:
- 22:00 ПМ5/ПМ6 – ПМ3/ПМ4 (Лондон)
Среда, 8 июля:
- 22:00 ПМ4/ПМ2 – ПМ7/ПМ8 (Лондон)
Финал
Воскресенье, 12 июля:
- 22:00 Лондон
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