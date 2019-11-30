Полное расписание финальной части Евро-2020: все матчи, даты и города

Чемпионат Европы откроется 12 июня в Риме, а закончится через месяц в Лондоне

Откроется турнир в Риме / Фото: UEFA.com

В субботу в столице Румынии прошла жеребьевка финального этапа Евро-2020. По ее итогам 24 участника турнира распределили на шесть групп. Как мы писали, сборной Украины попались Нидерланды, Австрия и один победитель стыковых матчей.

Уже полностью сформировался календарь турнира. Известны места и даты всех матчей. Неизвестными остаются лишь четыре участника. Их определят 31 марта 2020 года.

Групповой этап

Группа А

12.06 (22:00 – время киевское). Рим. Турция – Италия.

13.06 (16:00). Баку. Уэльс – Швейцария.

17.06 (19:00). Баку. Турция – Уэльс.

17:06 (22:00). Рим. Италия – Швейцария

21.06 (19:00). Рим. Италия – Уэльс.

21.06 (19:00). Баку. Швейцария – Турция

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Группа В

13.06 (19:00). Копенгаген. Дания – Финляндия

13:06 (22:00). Санкт-Петербург. Бельгия – Россия

17.06 (16:00). Санкт-Петербург. Финляндия – Россия

18.06 (19:00). Копенгаген. Дания – Бельгия

22.06 (22:00). Копенгаген. Россия – Дания

22.06 (22:00). Санкт-Петербург. Финляндия – Бельгия

Группа С

14.06 (22:00). Амстердам. Нидерланды – Украина

14.06 (19:00). Бухарест. Австрия – победитель пути стыковых матчей D или А

18.06 (16:00). Бухарест. Украина – квалифайер

18.06 (22:00). Амстердам. Нидерланды – Австрия

22.06 (19:00). Бухарест. Украина – Австрия

22.06 (19:00). Амстердам. Квалифайер – Нидерланды

Группа D

14.06 (16:00). Лондон. Англия – Хорватия

15.06 (16:00). Глазго. Квалифайер пути С – Чехия

19.06 (19:00). Глазго. Хорватия – Чехия

19.06 (22:00). Лондон. Англия – квалифайер

23.06 (22:00). Лондон. Чехия – Англия

23.06 (22:00). Хорватия – квалифайер

Группа Е

15.06 (19:00). Дублин. Польша – квалифайер пути В

15.06 (22:00). Бильбао. Испания – Швеция

19.06 (16:00). Дублин. Швеция – квалифайер

20.06 (22:00). Бильбао. Испания – Польша

24.06 (19:00). Бильбао. Квалифайер – Испания

24.06 (19:00). Дублин. Швеция – Польша

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Группа F

16.06 (19:00). Будапешт. Квалифайер пути A или D – Португалия

16.06 (22:00). Мюнхен. Франция – Германия

20.06 (16:00). Будапешт. Квалифайер – Франция

20.06 (19:00). Мюнхен. Португалия – Германия

24.06 (22:00). Мюнхен. Германия – квалифайер

24.06 (22:00). Будапешт. Португалия – Франция

Матчи плей-офф

1/8 финала

1. 27.06 (19:00). Амстердам. 2А – 2В

2. 27.06 (22:00). Лондон. 1А – 2С

3. 28.06 (19:00). Будапешт. 1С – 3D/E/F

4. 28.06 (22:00). Бильбао. 1B – 3A/D/E/F

5. 29.06 (19:00). Копенгаген. 2D – 2E

6: 29.06 (22:00). Бухарест. 1F – 3A/B/C

7. 30.06 (19:00). Дублин. 1D – 2F

8. 30.06 (22:00). Глазго. 1E – 3A/B/C/D

1/4 финала

3.07 (19:00). Санкт-Петербург. Победитель 6 – победитель 5

3.07 (22:00). Мюнхен. Победитель 4 – победитель 2

4.07 (19:00). Баку. Победитель 1 – победитель 3

4.07 (22:00). Рим. Победитель 8 – победитель 7

1/2 финала

7.07 (22:00). Лондон. Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2

8.07 (22:00). Лондон. Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3

Финал

12.07 (22:00). Лондон.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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