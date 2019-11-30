Полное расписание финальной части Евро-2020: все матчи, даты и города

В субботу в столице Румынии прошла жеребьевка финального этапа Евро-2020. По ее итогам 24 участника турнира распределили на шесть групп. Как мы писали, сборной Украины попались Нидерланды, Австрия и один победитель стыковых матчей.
Уже полностью сформировался календарь турнира. Известны места и даты всех матчей. Неизвестными остаются лишь четыре участника. Их определят 31 марта 2020 года.
Групповой этап
Группа А
12.06 (22:00 – время киевское). Рим. Турция – Италия.
13.06 (16:00). Баку. Уэльс – Швейцария.
17.06 (19:00). Баку. Турция – Уэльс.
17:06 (22:00). Рим. Италия – Швейцария
21.06 (19:00). Рим. Италия – Уэльс.
21.06 (19:00). Баку. Швейцария – Турция
Группа В
13.06 (19:00). Копенгаген. Дания – Финляндия
13:06 (22:00). Санкт-Петербург. Бельгия – Россия
17.06 (16:00). Санкт-Петербург. Финляндия – Россия
18.06 (19:00). Копенгаген. Дания – Бельгия
22.06 (22:00). Копенгаген. Россия – Дания
22.06 (22:00). Санкт-Петербург. Финляндия – Бельгия
Группа С
14.06 (22:00). Амстердам. Нидерланды – Украина
14.06 (19:00). Бухарест. Австрия – победитель пути стыковых матчей D или А
18.06 (16:00). Бухарест. Украина – квалифайер
18.06 (22:00). Амстердам. Нидерланды – Австрия
22.06 (19:00). Бухарест. Украина – Австрия
22.06 (19:00). Амстердам. Квалифайер – Нидерланды
Группа D
14.06 (16:00). Лондон. Англия – Хорватия
15.06 (16:00). Глазго. Квалифайер пути С – Чехия
19.06 (19:00). Глазго. Хорватия – Чехия
19.06 (22:00). Лондон. Англия – квалифайер
23.06 (22:00). Лондон. Чехия – Англия
23.06 (22:00). Хорватия – квалифайер
Группа Е
15.06 (19:00). Дублин. Польша – квалифайер пути В
15.06 (22:00). Бильбао. Испания – Швеция
19.06 (16:00). Дублин. Швеция – квалифайер
20.06 (22:00). Бильбао. Испания – Польша
24.06 (19:00). Бильбао. Квалифайер – Испания
24.06 (19:00). Дублин. Швеция – Польша
Группа F
16.06 (19:00). Будапешт. Квалифайер пути A или D – Португалия
16.06 (22:00). Мюнхен. Франция – Германия
20.06 (16:00). Будапешт. Квалифайер – Франция
20.06 (19:00). Мюнхен. Португалия – Германия
24.06 (22:00). Мюнхен. Германия – квалифайер
24.06 (22:00). Будапешт. Португалия – Франция
Матчи плей-офф
1/8 финала
1. 27.06 (19:00). Амстердам. 2А – 2В
2. 27.06 (22:00). Лондон. 1А – 2С
3. 28.06 (19:00). Будапешт. 1С – 3D/E/F
4. 28.06 (22:00). Бильбао. 1B – 3A/D/E/F
5. 29.06 (19:00). Копенгаген. 2D – 2E
6: 29.06 (22:00). Бухарест. 1F – 3A/B/C
7. 30.06 (19:00). Дублин. 1D – 2F
8. 30.06 (22:00). Глазго. 1E – 3A/B/C/D
1/4 финала
3.07 (19:00). Санкт-Петербург. Победитель 6 – победитель 5
3.07 (22:00). Мюнхен. Победитель 4 – победитель 2
4.07 (19:00). Баку. Победитель 1 – победитель 3
4.07 (22:00). Рим. Победитель 8 – победитель 7
1/2 финала
7.07 (22:00). Лондон. Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2
8.07 (22:00). Лондон. Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3
Финал
12.07 (22:00). Лондон.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк