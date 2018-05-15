11 человек пострадали в результате падения сцены во время интервью легенды "Барселоны"

Сегодня, 17:37

Временная сцена разрушилась и придавила поклонников Андреса Иньесты

Фото twitter
Фото twitter

Во вторник, 15 мая, легендарный футболист "Барселоны" Андрес Иньеста организовал встречу со своими поклонниками на небольшом городском стадионе. Во время интервью временная сцена рухнула, в результате чего пострадали 11 человек, двое из них – дети. Пострадавшие были отправлены в больницу, но, к счастью, никто не получит тяжелых травм.

Сам футболист в этот момент находился в стороне и отделался "легким испугом".

Ранее мы писали, что знаменитый полузащитник Андрес Иньеста принял решение покинуть "Барселону" по окончании сезона.

Иньеста попал в систему "Барселоны" в сентябре 1996 года в возрасте 12 лет. В октябре 2002 года он дебютировал за основную команду. В общей сложности в составе каталонцев хавбек провел 669 матчей и по этому показателю занимает второе место среди всех игроков в истории "Барселоны", уступая только Хави (767 встреч), забил 57 мячей. С 2015 года Иньеста выходит на поле с капитанской повязкой.

Полузащитник – 8-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка страны, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА. Андрес является самым титулованным игроков в испанском футболе.

В составе сборной Испании Иньеста дважды становился чемпионом Европы (2008 и 2012), а также выигрывал чемпионат мира (2010).
футбол, Барселона, Андрес Иньеста

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Источник:

Сегодня|Спорт

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