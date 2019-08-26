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145-летний футбольный клуб может прекратить свое существование

26 августа, 15:02

"Болтон" испытывает серьезные финансовые проблемы

Стадион "Болтона"

Стадион "Болтона" / Фото: Twitter

Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) "Болтон" может прекратить свое существование, сообщает Sky Sports. Клуб испытывает серьезные финансовые проблемы последние несколько сезонов. Летом сорвалась сделка по продаже "Болтона" бизнесмену Лоуренсу Бассини, и клуб перешел под внешнее управление.

В субботу не состоялась еще одна сделка, и руководство Английской футбольной лиги дало клубу срок до вторника, иначе он будет ликвидирован.

Из-за крупных долгов перед началом сезона с "Болтона" сняли 12 очков. После 4 туров команда занимает предпоследнее место с результатом -11 очков (1 ничья, 3 поражения).

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С аналогичной проблемой столкнулся еще один клуб лиги 1 – "Бери". С него также снято 12 очков, но из-за отсутствия финансовых гарантий он до сих пор не провел ни одного матча сезона. В субботу стало известно, что сделка по продаже клуба состоится в ближайшие дни, и он не будет ликвидирован.

"Болтон" был основан в 1874 году. Он четырежды выигрывал Кубок Англии и один раз – Суперкубок. Лучший его результат в элитном дивизионе – третье место (трижды). Еще семь лет назад, в сезоне-2011/12 "Болтон" играл в Премьер-лиге.

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Ранее мы писали, что за "Барселону" дебютировал гвинейский форвард Ансу Фати – он стал самым молодым игроком клуба с 1941 года, сыгравшим в Ла Лиге. В день матча с "Бетисом" Ати было 16 лет, 9 месяцев и 25 дней. 

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Источник: СЭ

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