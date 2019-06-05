15 тысяч евро штрафа за пробежку в финале ЛЧ: Кинси Волански накажут за ее выходку

Модель в купальнике прорвалась на поле во время поединка "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Стюарды выводят девушку с поля. Фото: AFP

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2) на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, заплатит УЕФА 15 тысяч евро в качестве штрафа.

Как сообщает Marca, Волански оштрафуют на 5 тысяч евро за забег по полю и на 10 тысяч – за рекламу на купальнике.

Волански является подругой российского пранкера Виталия Здоровецкого, а на купальнике Волански было написано название сайта ее парня. Ранее эксперты оценили стоимость рекламы, которую обеспечил сайту забег Волански, в 3,5 миллиона евро.

Количество подписчиков американки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, но сейчас он вновь доступен.

Как сообщалось ранее, жена Юргена Клоппа оказалась на мусорнике во время празднования мужем выигрыша ЛЧ. Чтобы помахать рукой своему мужу, который во время чемпионского парада по городу находился вместе со своей командой в автобусе с открытым верхом, Улла Клопп на каблуках взобралась на мусорный бак, до отказа забитый пластиковыми стаканчиками. Правда, при этом ее на всякий пожарный случай, чтобы не упала, придерживали за ноги двое мужчин.

Церемония награждения победителей Лиги чемпионов:

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