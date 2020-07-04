16 лет слезам Роналду: Криштиану проиграл первый финал в карьере, а Греция сотворила сенсацию

Сегодня исполняется 16 лет сенсационной победы сборной Греции на чемпионате Европы 2004 года. Драматизму героическому поступку эллинов добавляет тот факт, что в финале турнира они обыграли хозяев Евро команду Португалии, где блистали такие звезды как Луиш Фигу, Деко, а также на тот момент еще восходящая звезда Криштиану Роналду.

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Несмотря на то, что Греция обыграла Португалию еще на групповом этапе, букмекеры и эксперты не верили в успех команды Отто Рехагеля в финале. Все были уверены, что португальцы возьмут реванш за обидное поражение в предыдущей встрече и выиграют первый крупный турнир в истории.

Однако греки снова преподнесли "европейским бразильцам" сюрприз. Немецкий наставник команды Отто Рехагель довел игру греков в обороне до совершенства, сделав ставку на контратаки и высокорослого Ангелоса Харистеаса в нападении. Он и стал главным героем встречи, замкнув головой навес с углового.

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Все попытки спасти поединок команды Луиса Фелиппе Сколари, который до этого привел Бразилию к победе на ЧМ-2002, не увенчались успехом. После финального свистка греки не верили в свой успех, а кадры с плачущим Криштиану Роналду облетели весь мир. Тогда 19-летний будущий пятикратный обладатель "Золотого мяча" проиграл свой первый взрослый финал.

Кстати, лучшим бомбардиром Евро-2004 стал нападающий сборной Чехии Милан Барош, завершивший карьеру вчера. Нападающий "Ливерпуля" наколотил на португальских полях пять мячей.

В 2016 году Португалия реабилитировалась за то поражение и уже сама в финале Евро-2016 оставила не у дел хозяина турнира Францию. В том матче Роналду снова пустил слезу – сначала от горечи, когда из-за травмы не смог продолжить поединок, а после финального свистка уже плакал от радости.

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