18 футболистов стоят 100 или больше миллионов евро: где они играют

Наибольшее представительство самых дорогих игроков – в чемпионате Англии, а в Италии нет ни одного футболиста за 100 млн

Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Фото: AFP

По данным transfermarkt, на данный момент в мире есть 18 футболистов, чья оценочная трансферная стоимость равна 100 миллионам евро или более. Так, самый дорогой футболист, Килиан Мбаппе, стоит и вовсе 200 миллионов. Где же играют футболисты, чья трансферная стоимость наибольшая? Все – в Европе.

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Наибольшее количество таких футболистов в чемпионате Англии – десять. На втором месте высшая лига чемпионата Испании – пять игроков. Во Франции два представителя списка самых дорогих игроков, зато они этот список возглавляют (Мбаппе и Неймар из "ПСЖ"). В Германии всего один футболист стоимостью свыше 100 миллионов – Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии". Таким образом, единственной лигой из "Большой пятерки", в которой не оказалось футболистов дороже ста миллионов, оказался чемпионат Италии. Самый дорогой там – Криштиану Роналду, но его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Самые дорогие футболисты мира (млн евро):

Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 200 Неймар ("ПСЖ") – 180 Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 150 Гарри Кейн ("Тоттенхэм") – 150 Эден Азар ("Реал") – 150 Лео Месси ("Барселона") – 150 Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 140 Антуан Гризманн ("Атлетико") – 130 Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 130 Садио Мане ("Ливерпуль") – 120 Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) – 100 Осман Дембеле ("Барселона") – 100 Бернарду Силва (Манчестер Сити") – 100 Н'Голо Канте ("Челси") – 100 Лерой Сане ("Манчестер Сити") – 100 Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 100 Ян Облак ("Атлетико") – 100 Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") – 100

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