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18 футболистов стоят 100 или больше миллионов евро: где они играют

11 июля, 12:16

Наибольшее представительство самых дорогих игроков – в чемпионате Англии, а в Италии нет ни одного футболиста за 100 млн

Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист мира
Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Фото: AFP

По данным transfermarkt, на данный момент в мире есть 18 футболистов, чья оценочная трансферная стоимость равна 100 миллионам евро или более. Так, самый дорогой футболист, Килиан Мбаппе, стоит и вовсе 200 миллионов. Где же играют футболисты, чья трансферная стоимость наибольшая? Все – в Европе.

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Наибольшее количество таких футболистов в чемпионате Англии – десять. На втором месте высшая лига чемпионата Испании – пять игроков. Во Франции два представителя списка самых дорогих игроков, зато они этот список возглавляют (Мбаппе и Неймар из "ПСЖ"). В Германии всего один футболист стоимостью свыше 100 миллионов – Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии". Таким образом, единственной лигой из "Большой пятерки", в которой не оказалось футболистов дороже ста миллионов, оказался чемпионат Италии. Самый дорогой там – Криштиану Роналду, но его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Самые дорогие футболисты мира (млн евро):

  1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 200
  2. Неймар ("ПСЖ") – 180
  3. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 150
  4. Гарри Кейн ("Тоттенхэм") – 150
  5. Эден Азар ("Реал") – 150
  6. Лео Месси ("Барселона") – 150
  7. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 140
  8. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 130
  9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 130
  10. Садио Мане ("Ливерпуль") – 120
  11. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) – 100
  12. Осман Дембеле ("Барселона") – 100
  13. Бернарду Силва (Манчестер Сити") – 100
  14. Н'Голо Канте ("Челси") – 100
  15. Лерой Сане ("Манчестер Сити") – 100
  16. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 100
  17. Ян Облак ("Атлетико") – 100
  18. Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") – 100

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Тег футболист, Криштиану Роналду, Неймар, Лионель Месси, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, рейтинг спортсменов

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Сегодня|Спорт

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