Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

23 года побед: "Шахтер" отмечает годовщину президентства Рината Ахметова

11 октября, 11:11

Под руководством президента донецкий клуб стал самым титулованным клубом Украины

/ Фото: fdu.org.ua

11 октября 2019 года исполняется 23 года президентства Рината Ахметова в футбольном клубе "Шахтер". За этот период клуб прошел большой путь, выйдя на совершенно новый уровень. За 23 года "Шахтер" выиграл 12 чемпионских титулов в Украине, 13 раз становился обладателем Кубка Украины и 8 раз – Суперкубка. Но самое большое достижение в истории клубного украинского футбола покорилось горнякам в 2009 году, когда был выигран Кубок УЕФА.

"В этом сезоне "Шахтер" третий раз подряд сделал "золотой дубль" – выиграл чемпионство и Кубок Украины. Это говорит об одном: команда продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень в игре и результатах, даже несмотря на то, что вот уже который год играет вдали от родного дома. Но тем ценнее каждая наша победа.

Реклама

Именно в сезоне-2018/19 "Шахтер" стал самым титулованным клубом в Украине. 34 трофея, за каждым из которых – огромный труд тренерского штаба, футболистов, менеджмента и сотрудников. Но, прежде всего, это заслуга наших болельщиков – самого главного, 12-го игрока!", – сказал Ринат Ахметов, подводя итоги очередного года во главе "Шахтера".

В тренде
Есть вторая медаль! Марина Бех-Романчук прыгнула на подиум чемпионата мира
Марина Бех-Романчук - вторая на чемпионате мира!

Ранее мы писали, что чемпион Украины запускает собственный бренд fashion-одежды. Линию одежды "горняки" выпустят совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол чемпионат Украины Шахтер Донецк Ринат Ахметов

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча "Александрия" – "Карпаты"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...