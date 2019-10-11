23 года побед: "Шахтер" отмечает годовщину президентства Рината Ахметова

/ Фото: fdu.org.ua

11 октября 2019 года исполняется 23 года президентства Рината Ахметова в футбольном клубе "Шахтер". За этот период клуб прошел большой путь, выйдя на совершенно новый уровень. За 23 года "Шахтер" выиграл 12 чемпионских титулов в Украине, 13 раз становился обладателем Кубка Украины и 8 раз – Суперкубка. Но самое большое достижение в истории клубного украинского футбола покорилось горнякам в 2009 году, когда был выигран Кубок УЕФА.

"В этом сезоне "Шахтер" третий раз подряд сделал "золотой дубль" – выиграл чемпионство и Кубок Украины. Это говорит об одном: команда продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень в игре и результатах, даже несмотря на то, что вот уже который год играет вдали от родного дома. Но тем ценнее каждая наша победа.

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Именно в сезоне-2018/19 "Шахтер" стал самым титулованным клубом в Украине. 34 трофея, за каждым из которых – огромный труд тренерского штаба, футболистов, менеджмента и сотрудников. Но, прежде всего, это заслуга наших болельщиков – самого главного, 12-го игрока!", – сказал Ринат Ахметов, подводя итоги очередного года во главе "Шахтера".

Ранее мы писали, что чемпион Украины запускает собственный бренд fashion-одежды. Линию одежды "горняки" выпустят совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Лиге чемпионов:

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