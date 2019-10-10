Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

"Шахтер" на стиле: чемпион Украины запускает собственный бренд fashion-одежды

10 октября, 14:11

Линию одежды "горняки" выпустят совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Instagram

Донецкий "Шахтер" разрабатывает собственный бренд fashion-одежды "1936". Работа над линией одежды, в которой будут представлены и модели-трансформеры, ведется совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым. Логотипом нового бренда станет оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой клуба.

Первая линия одежды и аксессуаров премиум-сегмента в стиле Sport Couture будет выпущена в лимитированном количестве. Презентация бренда "1936" состоится до конца октября.

Отметим, что 1936 – год основания самого титулованного клуба независимой Украины.

Реклама

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Instagram

В тренде
Лучший "Шахтер" за шесть лет: обзор выездной победы чемпионов Украины над "Днепром-1"

Напомним, во время перерыва в клубных соревнованиях, связанного с матчами сборных, донецкий "Шахтер" на базе "Святошин" провел спарринг против столичного клуба "Оболонь-Бровар". В итоге чемпионы Украины обыграли лидера Первой лиги со счетом 2:0.

Напомним, сразу 9 игроков "Шахтера" в эти дни находятся в расположении сборной Украины по футболу. Накануне в ожидании Роналду Шева рассказал о траблах Зинченко, а также о шансах на вызов Милевского и досрочном выходе на Евро-2020.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол мода дизайнер одежды Шахтер Донецк

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...