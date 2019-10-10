"Шахтер" на стиле: чемпион Украины запускает собственный бренд fashion-одежды

Николай Матвиенко / Фото: Instagram

Донецкий "Шахтер" разрабатывает собственный бренд fashion-одежды "1936". Работа над линией одежды, в которой будут представлены и модели-трансформеры, ведется совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым. Логотипом нового бренда станет оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой клуба.

Первая линия одежды и аксессуаров премиум-сегмента в стиле Sport Couture будет выпущена в лимитированном количестве. Презентация бренда "1936" состоится до конца октября.

Отметим, что 1936 – год основания самого титулованного клуба независимой Украины.

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Николай Матвиенко / Фото: Instagram

Напомним, во время перерыва в клубных соревнованиях, связанного с матчами сборных, донецкий "Шахтер" на базе "Святошин" провел спарринг против столичного клуба "Оболонь-Бровар". В итоге чемпионы Украины обыграли лидера Первой лиги со счетом 2:0.

Напомним, сразу 9 игроков "Шахтера" в эти дни находятся в расположении сборной Украины по футболу. Накануне в ожидании Роналду Шева рассказал о траблах Зинченко, а также о шансах на вызов Милевского и досрочном выходе на Евро-2020.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Лиге чемпионов:

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