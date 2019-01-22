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45 минут до смерти: валлийский футболист срочно был доставлен в больницу после разрыва аппендикса

Сегодня, 16:05

Капитан "Кардиффа" обратился за помощью к врачам с жалобами на боли в животе

Шон Моррисон. Фото: ФК "Кардифф"
Шон Моррисон. Фото: ФК "Кардифф".
45 минут до смерти: валлийский футболист срочно был доставлен в больницу после разрыва аппендикса //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70f/26e/5c470f26e4fb2.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70f/26e/5c470f26e4fb2.jpg Футбол Капитан "Кардиффа" обратился за помощью к врачам с жалобами на боли в животе

Защитник и капитан "Кардиффа" Шон Моррисонн в субботу был экстренно доставлен в госпиталь в связи с разрывом аппендикса. 28-летний футболист изначально отказался от медицинской помощи, хотя испытывал боли в животе. Однако его жена Стйеси вызвала врачей, и англичанину произвели срочную операцию.

Как сообщает Daily Express со ссылкой на мнение докторов, Моррисонн мог умереть, если бы ему оказали помощь на 45 минут позже. Дело в том, что при разрыве аппендикса может произойти выброс токсинов в организм, а это может привести к летальному исходу.

"45 минут до смерти? Я не уверен в этом. Может быть, это излишне драматично. Но Моррисонн – счастливчик. Его жена сразу позвонила клубному доктору", – высказался о ситуации тренер "Кардиффа" Нил Уорнок.

Моррисонн уже дома проходит реабилитацию после удаления аппендикса. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах АПЛ и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, что самолет с новичком "Кардиффа" Эмилиано Сала пропал по пути из Франции в Уэльс. Спасательные службы начали поиски пропавшего самолета, но в 2 часа ночи операцию пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. Сегодня в 8 утра поиски снова возобновились. В настоящий момент поиски продолжаются недалеко от Нормандских островов.

Известно, что пилот делал запрос на экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии.

футбол, чемпионат Англии, кардифф

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