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500 голов одной левой: Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны"

2 ноября, 22:45

Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

"Барселона" потерпела сенсационное поражение от "Леванте" (1:3) в матче 12-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в составе каталонцев ударом с 11-метровой отметки забил лидер команды Лионель Месси. Для аргентинца этот мяч стал 500-м в составе "сине-гранатовых", забитым левой ногой.

В целом же Месси наколотил в составе "Барселоны" 609 голов, при этом с левой ноги – 82,1 процента от всех голов. Кстати, главный конкурент Месси на мировую корону Криштиану Роналду недавно забил 700-й гол в карьере, но ему праздник испортила сборная Украины. Он, кстати, больше забивает правой ногой.

Добавим, что "Леганес" сумел не только отыграться, но и одержать героическую победу. У хозяев поля забитыми голами отметились Хосе Кампанья, Борха Майорал и Неманья Радоя.

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Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

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Смотрите феноменальный гол Месси с левой:

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Леванте

Источник: Сегодня|Спорт

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