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Украина испортила Роналду юбилей: португалец достиг феноменальной отметки

15 октября, 09:24

Португалец забил юбилейный гол, но его сборной это не помогло

Лидер сборной Поругали Криштиану Роналду во вчерашнем матче отбора на чемпионат Европы 2020 года против сборной Украины (1:2) в Киеве на "Олимпийском" забил свой юбилейный гол в карьере – португалец в 700-й раз отличился на уровне клубов и сборной. Правда, юбилей пятикратному обладателю "Золотого мяча" испортила команда Андрея Шевченко.

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Напомним, Роналду забил гол после сомнительного пенальти во втором тайме. А в первой половине игры Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко поразили ворота Руя Патрисиу. Эта победа позволила сборной Украине выйти на чемпионат Европы с первого места в группе за тур до финиша отбора.

Роналду забил пять мячей в составе "Спортинга", где начинал свою карьеру, затем наколотил 118 голов за "Манчестер Юнайтед", 450 – в составе мадридского "Реала" и уже забил 32 гола за "Ювентус". В сборной Португалии на его счету 95 точных ударов. Кстати, совсем недавно состоялся юбилей первого гола Роналду в карьере.

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Роналду занимает шестое место среди лучших бомбардиров в истории футбола:

  1. Йозеф Бицан (Австрия/Чехословакия)- 805
  2. Пеле (Бразилия) – 779
  3. Ромарио (Бразилия) – 748
  4. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 709
  5. Герд Мюллер (Германия) – 701

Ранее Тарас Степаненко пожаловался на действия арбитра в матче Украина – Португалия и заявил, что тот делал все, что ему говорил Роналду. Степаненко заработал удаление и пенальти в ворота Украины, который и реализовал португалец.

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Криштиану Роналду Ювентус Турин сборная Португалии Спортинг

Источник: Сегодня|Спорт

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