Украина испортила Роналду юбилей: португалец достиг феноменальной отметки

Португалец забил юбилейный гол, но его сборной это не помогло

Лидер сборной Поругали Криштиану Роналду во вчерашнем матче отбора на чемпионат Европы 2020 года против сборной Украины (1:2) в Киеве на "Олимпийском" забил свой юбилейный гол в карьере – португалец в 700-й раз отличился на уровне клубов и сборной. Правда, юбилей пятикратному обладателю "Золотого мяча" испортила команда Андрея Шевченко.

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Напомним, Роналду забил гол после сомнительного пенальти во втором тайме. А в первой половине игры Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко поразили ворота Руя Патрисиу. Эта победа позволила сборной Украине выйти на чемпионат Европы с первого места в группе за тур до финиша отбора.

Роналду забил пять мячей в составе "Спортинга", где начинал свою карьеру, затем наколотил 118 голов за "Манчестер Юнайтед", 450 – в составе мадридского "Реала" и уже забил 32 гола за "Ювентус". В сборной Португалии на его счету 95 точных ударов. Кстати, совсем недавно состоялся юбилей первого гола Роналду в карьере.

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Роналду занимает шестое место среди лучших бомбардиров в истории футбола:

Йозеф Бицан (Австрия/Чехословакия)- 805 Пеле (Бразилия) – 779 Ромарио (Бразилия) – 748 Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 709 Герд Мюллер (Германия) – 701

Ранее Тарас Степаненко пожаловался на действия арбитра в матче Украина – Португалия и заявил, что тот делал все, что ему говорил Роналду. Степаненко заработал удаление и пенальти в ворота Украины, который и реализовал португалец.

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