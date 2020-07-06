9000-й гол "Барселоны", рекорд Месси и Суарес в ТОП-3 бомбардиров: обзор разгрома "Вильярреала"

Каталонцы прервали серию из двух матчей без победы и сохранили интригу в чемпионате Испании

"Барселона" после двух подряд ничьих наконец-то одержала победу в чемпионате Испании. В 34-м туре каталонцы разгромили на выезде претендента на Лигу чемпионов "Вильярреал". Счет был открыт уже на третьей минуте – автоголом отличился Пау Торрес. Уже к 14-й минуты Жерар Морено сравнял счет, но на большее хозяев поля не хватило.

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Еще в первом тайме Луис Суарес снова выел вперед "Барселону". Этот гол позволил уругвайцу выйти на третье место в списке лучших бомбардиров команды за всю историю. Сейчас на счету Суареса 194 гола, столько же имеет Ласло Кубала. Впереди них только Сезар Родригес (232) и Лионель Месси (441).

Перед самым перерывом мяч на свой счет записал Антуан Гризманн, а перед финальным свистком отличился Ансу Фати. 17-летний талант забил 9000-тысячный гол "Барселоны" в истории.

Также не ушел без рекорда Лионель Месси. Лидер каталонцев не забил, зато сделал две результативные передачи, что позволило ему установить личный рекорд по ассистам в сезоне. В текущем чемпионате Испании аргентинец помог организовать 19 голов.

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"Вильярреал" – "Барселона" – 1:4

Голы: Жерар Морено (14) – Пау Торрес (3, аг), Суарес (20), Гризманн (45), Фати (86)

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Чуквуэзе, Замбо-Ангисса, Иборра (Сориано, 46), Касорла (Тригерос, 56), Жерар Морено (Мойсес Гомес, 46), Пако Алькасер (Бакка, 36; Ниньо, 70).

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Ракитич, 60), Пике (Араухо, 82), Лангле, Альба, Бускетс (Брэйтуэйт, 73), Видаль, Серджи Роберто, Месси, Гризманн (Фати, 72), Суарес (Пуч, 60).

Предупреждение: Пау Торрес (17).

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов:

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