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"А говорил не перейдет в "Шахтер": Степаненко подколол Ярмоленко за "молотки"

23 мая, 12:23

Александр Трикиша

Игрок "Шахтера" посмеялся на тем, что Ярмоленко пришлось показывать символ "горняков"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко подшутил над партнером по сборной Украины Андреем Ярмоленко, который показывал жест, символизирующий скрещенные молотки – символ его команды "Вест Хэм". Интересно, что такой же элемент находится на эмблеме "горняков".

"Никогда не говори никогда. Он же говорил, что в "Шахтер" никогда не перейдет, но молотки пришлось показать. Так что Андрюха молодец. Я смеялся с этого. В сборной мы шутили над ним в этом плане.

У него такая ситуация возникла, что "Боруссия" стала приглашать более молодых футболистов. Хороший вариант с "Вест Хэмом", классная команда в Лондоне, АПЛ. Как минимум, он ни в чем не потерял. Если бы только не травмы, он бы там зажег нормально", – сказал Степаненко.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

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В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей в Премьер-лиге, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Из-за травмы он не появлялся на поле с декабря прошлого года, а затем его возвращению помешал карантин.

Ранее мы писали, что с подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфана. Андрей Ярмоленко призвал фанатов лондонского клуба на карантине подучить украинский язык. И пошло-поехало...

Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивает в Англии:

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Шахтер Донецк Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Вест Хэм

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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