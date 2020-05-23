"А говорил не перейдет в "Шахтер": Степаненко подколол Ярмоленко за "молотки"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко подшутил над партнером по сборной Украины Андреем Ярмоленко, который показывал жест, символизирующий скрещенные молотки – символ его команды "Вест Хэм". Интересно, что такой же элемент находится на эмблеме "горняков".

"Никогда не говори никогда. Он же говорил, что в "Шахтер" никогда не перейдет, но молотки пришлось показать. Так что Андрюха молодец. Я смеялся с этого. В сборной мы шутили над ним в этом плане. У него такая ситуация возникла, что "Боруссия" стала приглашать более молодых футболистов. Хороший вариант с "Вест Хэмом", классная команда в Лондоне, АПЛ. Как минимум, он ни в чем не потерял. Если бы только не травмы, он бы там зажег нормально", – сказал Степаненко.

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

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В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей в Премьер-лиге, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Из-за травмы он не появлялся на поле с декабря прошлого года, а затем его возвращению помешал карантин.

Ранее мы писали, что с подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфана. Андрей Ярмоленко призвал фанатов лондонского клуба на карантине подучить украинский язык. И пошло-поехало...

Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивает в Англии:

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