Ада Хегерберг – блондинка с "Золотым мячом", которая установила рекорд Лиги чемпионов

Ада Хегерберг / Фото: Getty Images

Нападающая женской команды "Лиона" Ада Хегерберг установила новый рекорд в Лиге чемпионов. 24-летняя норвежка оформила дубль в ответном матче 1/8 финала турнира против "Фортуны" (7:0). Теперь на ее счету 53 гола в женской Лиги чемпионов, что является рекордом. В прошлом году Ада Хегерберг стала первой в истории обладательницей женского "Золотого мяча".

Ранее этот рекорд принадлежал бывшей футболистке "ПСЖ" и "Вольфсбуга" Ани Миттаг, завершившей карьеру в мае 2019 года. На счету 34-летней немки 51 гол в турнире.

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Стоит отметить, что на 50 голов в Лиге чемпионов у Миттаг ушло 68 матчей, Хегерберг на это понадобилось 49 игр.

Напомним, Хегерберг претендует на "Золотой мяч" 2019 года. Также в список номинантов из 10 игроков попали лучшая футболистка года по версии ФИФА американка Меган Рапино и абсолютная рекордсменка по количеству голов на мундиалях в мужском и женском футболе нападающая сборная Бразилии Марта. Победитель будет назван 2 декабря. Церемония награждения пройдет в театре Шатле в Париже.

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Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

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