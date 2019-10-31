Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25
27,76

Ада Хегерберг – блондинка с "Золотым мячом", которая установила рекорд Лиги чемпионов

31 октября, 09:13

Ада Хегерберг забила рекордные 53 гола в женской ЛЧ

Ада Хегерберг

Ада Хегерберг / Фото: Getty Images

Нападающая женской команды "Лиона" Ада Хегерберг установила новый рекорд в Лиге чемпионов. 24-летняя норвежка оформила дубль в ответном матче 1/8 финала турнира против "Фортуны" (7:0). Теперь на ее счету 53 гола в женской Лиги чемпионов, что является рекордом. В прошлом году Ада Хегерберг стала первой в истории обладательницей женского "Золотого мяча".

Ранее этот рекорд принадлежал бывшей футболистке "ПСЖ" и "Вольфсбуга" Ани Миттаг, завершившей карьеру в мае 2019 года. На счету 34-летней немки 51 гол в турнире.

Реклама

Стоит отметить, что на 50 голов в Лиге чемпионов у Миттаг ушло 68 матчей, Хегерберг на это понадобилось 49 игр.

В тренде
Семь интриг кубкового матча "Динамо" – "Шахтер": от юбилея Михайличенко до серии пенальти
Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в среду и начнется в 19:30

Напомним, Хегерберг претендует на "Золотой мяч" 2019 года. Также в список номинантов из 10 игроков попали лучшая футболистка года по версии ФИФА американка Меган Рапино и абсолютная рекордсменка по количеству голов на мундиалях в мужском и женском футболе нападающая сборная Бразилии Марта. Победитель будет назван 2 декабря. Церемония награждения пройдет в театре Шатле в Париже.

Смотрите яркие фото футболистки Сары Дебриц:

Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

рекорд Лига чемпионов женский футбол Золотой мяч футболистка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...