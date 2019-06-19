Агент отговорил капитана "Аякса" переходить в "Барселону" из-за комиссионных от "ПСЖ"

Футболист склоняется к переходу в "ПСЖ", а его агент на этом заработает 10 миллионов евро

Маттейс де Лигт. Фото: AFP

Защитник сборной Голландии и "Аякса" Матейс де Лигт отказался переходить в "Барселону" в летнее трансферное окно. По информации Cadena SER, 19-летний капитан "Аякса" предпочел каталонскому клубу "Пари-Сен-Жермен". Данное решение поддержал агент футболиста Мино Райола.

Сообщается, что этот выбор обусловлен тем, что парижане предложили де Лигту большую зарплату, чем "Барселона". "ПСЖ" также согласились выплатить Райоле комиссионные в размере 10 миллионов евро за осуществление данного трансфера.

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу пытался вмешаться в переговоры и убедить де Лигта перейти в каталонский клуб, однако капитан амстердамского клуба был непоколебим в своем решении.

Игроком также интересовался "Ливерпуль" и "Ювентус". Также сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Де Лигту. В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей и забил семь мячей.

Напомним, что гол Маттейса де Лигта вошел в число лучших в финальной части Лиги наций, уступив только трем выстрелам Криштиану Роналду. Сборная Голландии в финале турнира уступила Португалии со счетом 0:1.

Обзор финала Лиги наций Португалия – Голландия – 1:0

Гол Маттейса де Лигта в ворота Англии:

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