Акции "Ювентуса" взлетели после перехода Криштиану Роналду

Стоимость акции туринского футбольного клуба "Ювентус" после перехода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду достигла девятилетнего максимума. На данный момент стоимость одной акции клуба составляет 1,02 евро. Последний раз акции "Ювентуса" достигали данной отметки в 2009 году. Как отмечает Football Italia, с момента перехода Роналду акции клуба выросли более чем на 55%.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля из мадридского "Реала". Стоимость трансфера 33-летнего футболиста составила 100 миллионов евро. Кроме того, туринский клуб заплатит 12 миллионов евро в рамках "сопутствующих расходов" и предусмотренного регламентом ФИФА "механизма солидарности".

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, всего в составе "Королевского клуба" выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира. В составе сборной Португалии Роналду в 2016 году стал чемпионом Европы.

Ранее Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" любит настольный теннис.