Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что, помимо футбола, ему также нравится заниматься и следить за другими видами спорта, выделив, в частности, настольный теннис и UFC.

"Мне нравится UFC. Люблю смотреть теннис, баскетбол, а настольный теннис – второй мой любимый вид спорта после футбола. В него мне также нравится играть", – приводит слова 33-летнего португальского футболиста A Bola.

В минувшие выходные португалец дебютировал за "Ювентус" в матче первого тура чемпионата Италии, в котором его новый клуб обыграл "Кьево" со счетом 3:2. Португалец вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, однако отличиться забитым мячом не смог.

Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В июле "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала". Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год.