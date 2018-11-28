Александр Хацкевич: "Чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше будет игра"

Сегодня, 19:47

Главный тренер "Динамо" – о предстоящем матче Лиги Европы с "Астаной"

Александр Хацкевич. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Завтра состоится поединок пятого тура группового этапа Лиги Европы. "Астана" на своем поле принимает киевское "Динамо". Накануне встречи главный тренер украинского клуба Александр Хацкевич дал пресс-конференцию.

- Как повлияет на игру тот факт, что на улице температура минусовая, а внутри арены тепло?

- Конечно, при морозе нам было бы труднее играть, а +15 – вполне комфортная температура, чтобы играть в футбол, тем более, что ветра нет, поле ровное. Вообще думаю, что на поле градус будет еще выше.

- Каково ваше мнение о газоне, на котором придется играть?

- У каждого синтетического газона есть своя специфика. У нас вообще нет большого опыта игр на искусственном покрытии, хотя в прошлом году играли два матча с "Янг Бойз" – первый матч сложился неудачно, а второй – лучше, ведь мы приспособились. То же самое будет и завтра: чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше будет игра.

- "Астана" досрочно стала чемпионом Казахстана, и сейчас испытывает нехватку официальных матчей. Насколько этот факт может стать для вас преимуществом?

- "Астана" не первый год участвует в еврокубках, как в прошлом году, так и в нынешнем, ситуация была одинаковой, поэтому они знают, как нужно готовиться. Я не считаю, что для нас станет преимуществом тот факт, что соперник не имеет игровой практики, а мы находимся в тонусе. Мы можем только строить предположения. А все будет решаться завтра на футбольном поле.

- Какова ситуация с Никитой Бурдой? Насколько он готов выйти на поле с первых минут?

- Он только вчера провел с нами работу в общей группе, а до этого занимался индивидуально. Сегодня еще будет тренировка, которая будет носить для него тестовый характер. Конечно, многое будет зависеть от специфики синтетики: как он себя будет чувствовать, в каком состоянии будут его мышцы. Поэтому ответ на ваш вопрос будет понятен только после сегодняшнего занятия.

- Какой футбол вы завтра ожидаете – открытый или закрытый?

- Мы начали выстраивать свою игру по-другому, в зависимости от сильных качеств наших футболистов. Я не знаю команды, которые бы выходили на поле и играли на ничью, каждый пытается победить.

- В день вылета в Астану Беньямин Вербич отмечал День рождения, как его поздравили в команде и что подарили?

- У нас есть традиция, как приветствовать именинников и делать подарки коллективу, и мы ее не меняем.

- Кто, по вашему мнению, самый опасный игрок в составе "Астаны"?

- У них достаточно опытная группа атаки, футболисты являются дополнением друг друга. Есть крепкие, более техничные, и опасность может исходить от любого футболиста – как в атаке, так и при стандартных положениях, это норма в современном футболе.

Напомним, что из-за военного положения УЕФА перенес матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" из Полтавы в Киев.
Лига Европы, Динамо Киев, Александр Хацкевич, ФК Астана

Вы сейчас просматриваете новость "Александр Хацкевич: "Чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше будет игра"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...