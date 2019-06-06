Александр Хацкевич подписал контракт с "Динамо" на два года

Белорусский тренер работает в киевском клубе с 2017 года и за это время выиграл один трофей

Суркис и Хацкевич после подписания контракта. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на должности главного тренера первой команды. Новое соглашение рассчитано на два года.

Напомним, Александр Николаевич возглавил киевское "Динамо" в июне 2017 года и с тех пор провел у руля первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых "бело-синие" одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

Подписание нового контракта прокомментировал президент ФК "Динамо" Игорь Михайлович Суркис:

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи.

В новом сезоне задачи стоят однозначные – попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выигрывает титулы. Надеюсь, что те ребята, которым он доверял, отблагодарят его".

Прокомментировал новый контракт и Александр Хацкевич:

"Не только на протяжении этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь, насчет будущего команды. Да, были у нас дискуссии, тяжелые моменты. В чем-то мы сходились, в чем-то пошли на уступки. Но самое главное – что разговор был конструктивным. Мы достаточно серьезно поговорили. Цели не меняются. У такого клуба как "Динамо" других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все – и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины".

Ранее мы писали, что "Динамо" достигло соглашения с австрийской "Аустрией" о трансфере 23-летнего опорного полузащитника/центрального защитника Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Напомним, "Динамо" завершило чемпионат Украины на втором месте, обыграв в заключительной игре сезона "Александрию":

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