Официально: Абдул Кадири Мохаммед стал игроком "Динамо"

Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1

Кадири уже в столице. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" достигло соглашения с австрийской "Аустрией" о трансфере 23-летнего опорного полузащитника/центрального защитника Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1. За "Динамо" Кадири будет выступать под игровым номером 6.

Абдул Кадири начинал карьеру на родине в клубе "Ашанти Голд", с которым в сезоне 2014/2015 стал чемпионом Ганы. В 2016 году перешел в состав одного из лидеров австрийской Бундеслиги – венскую "Аустрию". В активе ганского футболиста 32 матча в чемпионате Австрии, а также шесть поединков группового этапа Лиги Европы.

2 августа 2018 года подписал арендное соглашение до окончания сезона 2018/2019 с тульским "Арсеналом". На счету Кадири 27 матчей во всех турнирах, 2 гола и 4 голевых паса за российский клуб.

"Я много слышал о клубе. Считаю, что это мечта любого футболиста играть за такую ​​команду. Мне очень понравился город. Я даже сегодня прогуливался по Киеву. Видел, как люди катаются на велосипедах, даже спросил, можно ли мне тоже покататься. Получил массу положительных эмоций", – признался Кадири.

Ранее мы писали, что воспитанник "Реала" подарил Роналдо футболку "Динамо".

Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины "Динамо" в гостях обыграло "Александрию":

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