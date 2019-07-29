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Александр Хацкевич: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло"

29 июля, 00:15

Тренер "Динамо" прокомментировал победу своих подопечных в Суперкубке Украины

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич.

Киевское "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019. В Одессе киевляне добыли волевую победу над донецким "Шахтером" – 2:1. После игры наставник динамовцев Александр Хацкевич дал пресс-конференцию.

- Начало как первого тайма, так и второго было за "Шахтером". В какой-то мере мы неправильно располагались. Но мы не могли планировать полностью контролировать игру: наше нынешнее функциональное состояние пока не позволяет нам владеть мячом так, как мы этого хотим. Тем более, в матче с "Шахтером" - у этой команды более техничные, более быстрые футболисты, и это обеспечивает "горнякам" более быстрый переход от обороны к атаке. Кроме того, мы сами себе создали первый момент, когда Миколенко отдал поперечную передачу, но, в итоге, прекрасно сыграл Бойко.

Что касается второго тайма, то скажу так: самое прекрасное в футболе – это счет на табло. Мы проявили терпение. Ребятам так и сказал перед матчем: мы – обладатели Суперкубка, и мы не имеем права отдавать то, что имеем. Поэтому во втором тайме ребята достали из себя характер, сыграли на морально-волевых качествах. Да, нам много над чем нужно работать, но, в то же время, у нас есть потенциал в плане усиления в атакующей линии – вернулись в строй, и скоро нам помогут Соль, Цыганков. А есть еще Русин, хоть у него сейчас небольшие проблемы со здоровьем.

К слову, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем. Однако нам надо как можно быстрее через игры набирать игровые кондиции, улучшать взаимопонимание на поле. У нас тяжелый график. Ну а Вербич в первом тайме был лучшим в нашем составе – он и в обороне помогал, и защитные порядки соперника напрягал.

Да, "Шахтер" больше владел мячом, но мы лучше распорядились своими голевыми возможностями. При этом хотелось бы, чтобы и арбитр принимал правильные решения...

- В какой мере футболисты "Динамо" выполнили вашу установку на игру?

- В плане контроля мяча хотелось бы более уверенного выхода из обороны. Кроме того, в первом тайме Гармаш немного неправильно располагался на поле. В перерыве мы ему дали подсказки, и во втором тайме он уже опустился ниже, заполнил пространство между линиями. А затем еще и сделал то, что он умеет – ворвался из глубины, и это привело к голу.

- А насколько вы остались довольны действиями де Пены?

- В такую игру тяжело войти. Но де Пена отдал голевую передачу, так что он внес вклад в нашу победу.

Обзор матча "Динамо" – "Шахтер":

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины, Александр Хацкевич

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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