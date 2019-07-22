Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

22 июля, 11:35

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Суперкубок Украины
Суперкубок Украины. Фото: официальный сайт УПЛ

В воскресенье, 28 июля, на поле одесского стадиона "Черноморец" за Суперкубок Украины поборются "Шахтер" и "Динамо". Интересно, что в этих поединках команды встречались 11 раз. На счету "Шахтера" пять побед в очных встречах, "Динамо" побеждало "горняков" шесть раз. Впрочем, в своей истории "Шахтер" восемь раз выигрывал первый трофей сезона, "Динамо" – семь.

В прошлом году обладателем Суперкубка Украины стало киевское "Динамо", которое минимально одолело "Шахтер". В том поединке единственный гол забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский.

Согласно котировкам букмекеров, "Шахтер" под руководством нового тренера Луишка Каштру имеет больше шансов выиграть Суперкубок Украины. На победу "горняков" предлагают коэффициент 2,20. На то, что "Динамо", которое является действующим обладателем трофея, защитит свое звание можно поставить с коэффициентом 3,10. Ничья в основное время котируется – 3,60.

Если же после 90 минут победителя выявлено не будет, командами сразу же предстоит серия пенальти, без экстра-таймов. В этом случае предлагают букмекеры такие котировки: победа "Шахтер" – 1,67, "Динамо" – 2,21.

Что говорили тренеры:

Луиш Каштру: "Суперкубок? Мы рассматриваем каждый поединок с желанием победить. Так было и так будет всегда до конца моей карьеры. Наша цель – выиграть. Противостояние между "Динамо" и "Шахтером"? Переживал такие матчи, как "Порту" – "Бенфика" в полуфинале Кубка и чемпионате Португалии. У "Шахтера" и "Динамо" такое же дерби. Я знаю, что эти поединки значат для болельщиков и для нас. Мы должны быть на своем наилучшем уровне, чтобы добиться результата.

Александр Хацкевич: "Обратили внимание, что у них много поменялось в плане тактической схемы, расстановки игроков. Но детальный разбор нынешней игры "Шахтера" у нас еще впереди — займемся этим на предстоящей неделе. Два года, на протяжении которых наша команда проходила становление, уже позади. Пора становиться мужиками, и в каждом матче играть на максимуме, и играть именно на команду".

Также стоит добавить, что киевское "Динамо" подверглось серьезной кадровой потери перед поединком за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера".

Фран Соль
Фран Соль Фото: AFP

Столичный клуб не сможет рассчитывать в этой встрече на испанского нападающего Франа Соля, который травмировался на сборах в Австрии. Таким образом, главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич имеет в своем распоряжении на поединок с "Шахтером" лишь одного нападающего – Артема Беседина. Есть еще Назарий Русин, но он, похоже, будет отдан в аренду.

Кстати, вице-президент Премьер-лиги Маркиян Ключковский рассказал, что призовой фонд будет таким же, как и в прошлом году – два миллиона гривен.

Фото: Премьер-лига

Цена на билеты варьируется от 60 до 1700 гривен в скай-боксах. Также есть возможность выкупа всего скай-бокса с включенным кейтерингом высокого уровня для просмотра поединка в наиболее комфортных условиях. Билеты на матч будут именными, а идентификация зрителей будет происходить с помощью штрих-кода. Посетители обязаны будут иметь с собой документ, удостоверяющие личность.

Увидеть поединок можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, трансляцию из Южной Пальмиры проведет специализированный канал "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Стартовый свисток будет дан в 21:00.

Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

Напомним, что действующий чемпион Украины "Шахтер" в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уникумы в Европе: Суперкубок Украины выигрывали лишь два клуба

Сегодня, 11:11

У нас лишь "Шахтер" и "Динамо" брали трофей, а рекордсмен на континенте – Польша

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Последний матч перед битвой с "Динамо": как "Шахтер" разгромил "Олимпик"

20 июля, 22:50

Тренер "горняков" Луиш Каштру не гарантирует, что именно этот состав мы увидим в игре за Суперкубок

Скоро "Динамо" узнает соперника в третьем квалифай-раунде Лиги чемпионов: онлайн жеребьевки

Сегодня, 10:13

Команде Хацкевича могут попасть "Истанбул", "Брюге", ЛАСК

Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

​Новый парк панд в Китае будет в три раза больше Йеллоустоуна

Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?

Расплата (2019) - рецензия на фильм, трейлер

Новые сериалы «Марвел» о супергероях

Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?

Новое фото Александровой с дочкой растрогало всех

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

Вчера, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Водная диета: худей быстро и дешево

Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов

Тодоренко и Топалов показали, как прошло их свадебное утро
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь