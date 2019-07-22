"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Суперкубок Украины. Фото: официальный сайт УПЛ

В воскресенье, 28 июля, на поле одесского стадиона "Черноморец" за Суперкубок Украины поборются "Шахтер" и "Динамо". Интересно, что в этих поединках команды встречались 11 раз. На счету "Шахтера" пять побед в очных встречах, "Динамо" побеждало "горняков" шесть раз. Впрочем, в своей истории "Шахтер" восемь раз выигрывал первый трофей сезона, "Динамо" – семь.

В прошлом году обладателем Суперкубка Украины стало киевское "Динамо", которое минимально одолело "Шахтер". В том поединке единственный гол забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский.

Согласно котировкам букмекеров, "Шахтер" под руководством нового тренера Луишка Каштру имеет больше шансов выиграть Суперкубок Украины. На победу "горняков" предлагают коэффициент 2,20. На то, что "Динамо", которое является действующим обладателем трофея, защитит свое звание можно поставить с коэффициентом 3,10. Ничья в основное время котируется – 3,60.

Если же после 90 минут победителя выявлено не будет, командами сразу же предстоит серия пенальти, без экстра-таймов. В этом случае предлагают букмекеры такие котировки: победа "Шахтер" – 1,67, "Динамо" – 2,21.

Что говорили тренеры:

Луиш Каштру: "Суперкубок? Мы рассматриваем каждый поединок с желанием победить. Так было и так будет всегда до конца моей карьеры. Наша цель – выиграть. Противостояние между "Динамо" и "Шахтером"? Переживал такие матчи, как "Порту" – "Бенфика" в полуфинале Кубка и чемпионате Португалии. У "Шахтера" и "Динамо" такое же дерби. Я знаю, что эти поединки значат для болельщиков и для нас. Мы должны быть на своем наилучшем уровне, чтобы добиться результата.

Александр Хацкевич: "Обратили внимание, что у них много поменялось в плане тактической схемы, расстановки игроков. Но детальный разбор нынешней игры "Шахтера" у нас еще впереди — займемся этим на предстоящей неделе. Два года, на протяжении которых наша команда проходила становление, уже позади. Пора становиться мужиками, и в каждом матче играть на максимуме, и играть именно на команду".

Также стоит добавить, что киевское "Динамо" подверглось серьезной кадровой потери перед поединком за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера".

Фран Соль Фото: AFP

Столичный клуб не сможет рассчитывать в этой встрече на испанского нападающего Франа Соля, который травмировался на сборах в Австрии. Таким образом, главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич имеет в своем распоряжении на поединок с "Шахтером" лишь одного нападающего – Артема Беседина. Есть еще Назарий Русин, но он, похоже, будет отдан в аренду.

Кстати, вице-президент Премьер-лиги Маркиян Ключковский рассказал, что призовой фонд будет таким же, как и в прошлом году – два миллиона гривен.

Фото: Премьер-лига

Цена на билеты варьируется от 60 до 1700 гривен в скай-боксах. Также есть возможность выкупа всего скай-бокса с включенным кейтерингом высокого уровня для просмотра поединка в наиболее комфортных условиях. Билеты на матч будут именными, а идентификация зрителей будет происходить с помощью штрих-кода. Посетители обязаны будут иметь с собой документ, удостоверяющие личность.

Увидеть поединок можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, трансляцию из Южной Пальмиры проведет специализированный канал "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Стартовый свисток будет дан в 21:00.

Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

Напомним, что действующий чемпион Украины "Шахтер" в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.

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