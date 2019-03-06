Александр Хацкевич: Уже решил, кем заменить Соля – вместо него против "Челси" выйдет Русин
Пресс-конференция гланого тренера киевского "Динамо" накануне поединка с "Челси" в Лиге Европы
В четверг "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы – против английского "Челси". За сутки до поединка в Лондоне состоялась пресс-конференция главного тренера киевского клуба Александра Хацкевича.
- Как думаете, какие шансы у вашей команды?
- Противостояние состоит из двух матчей. Поэтому перед первой игрой я говорю, что шансы 50 на 50.
- Для себя решили, кем заменить Соля и Вербича?
- Игровую схему мы менять не будем: у нас один нападающий. Вместо Соля выйдет Русин. А что касается Вербича, то по этой позиции мы определимся завтра.
- Чемпионат страны, которая более 150 лет назад подарила миру футбол, считается одним из сильнейших. В чем его изюминка?
- В первую очередь, это заполненные трибуны. При таком количестве зрителей играть в плохой футбол нельзя. Такой футбол приятно смотреть и по телевизору, борьба идет до последней минуты.
- Готов ли Кадар выйти на поле с первых минут. Среди прилетевших есть Дуэлунд, когда можно ожидать его возвращение в строй?
- Летя в самолете, прочитал состав, который прогнозируют журналисты. Кадар был там в старте. Действительно, он готовится к игре. А что касается Дуэлунда, он уже три дня работает в общей группе, и он прилетел с нами, чтобы не оставлять его одного в Киеве.
Матч "Челси" – "Динамо" пройдет 7 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовый онлайн встречи с комментариями ключевых эпизодов игры, яркими фото со стадиона "Стэмфорд Бридж" и видеоповторами голов.
Ранее тренер "Челси" назвал игроков "Динамо", которых опасается больше всего. Маурицио Сарри ждет угроз от вингеров Цыганкова и Вербича. Но второй из них сыграет только в ответной встрече в Киеве 14 марта.
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