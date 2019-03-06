Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Александр Хацкевич: Уже решил, кем заменить Соля – вместо него против "Челси" выйдет Русин

Сегодня, 20:37

Пресс-конференция гланого тренера киевского "Динамо" накануне поединка с "Челси" в Лиге Европы

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Александр Хацкевич: Уже решил, кем заменить Соля – вместо него против "Челси" выйдет Русин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/452/073/5c64520736bf5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/452/073/5c64520736bf5.jpg Футбол Пресс-конференция гланого тренера киевского "Динамо" накануне поединка с "Челси" в Лиге Европы

В четверг "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы – против английского "Челси". За сутки до поединка в Лондоне состоялась пресс-конференция главного тренера киевского клуба Александра Хацкевича.

- Как думаете, какие шансы у вашей команды?
- Противостояние состоит из двух матчей. Поэтому перед первой игрой я говорю, что шансы 50 на 50.

- Для себя решили, кем заменить Соля и Вербича?
- Игровую схему мы менять не будем: у нас один нападающий. Вместо Соля выйдет Русин. А что касается Вербича, то по этой позиции мы определимся завтра.

- Чемпионат страны, которая более 150 лет назад подарила миру футбол, считается одним из сильнейших. В чем его изюминка?
- В первую очередь, это заполненные трибуны. При таком количестве зрителей играть в плохой футбол нельзя. Такой футбол приятно смотреть и по телевизору, борьба идет до последней минуты.

- Готов ли Кадар выйти на поле с первых минут. Среди прилетевших есть Дуэлунд, когда можно ожидать его возвращение в строй?
- Летя в самолете, прочитал состав, который прогнозируют журналисты. Кадар был там в старте. Действительно, он готовится к игре. А что касается Дуэлунда, он уже три дня работает в общей группе, и он прилетел с нами, чтобы не оставлять его одного в Киеве.

Матч "Челси" – "Динамо" пройдет 7 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовый онлайн встречи с комментариями ключевых эпизодов игры, яркими фото со стадиона "Стэмфорд Бридж" и видеоповторами голов.

Ранее тренер "Челси" назвал игроков "Динамо", которых опасается больше всего. Маурицио Сарри ждет угроз от вингеров Цыганкова и Вербича. Но второй из них сыграет только в ответной встрече в Киеве 14 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пресс-конференция, Динамо Киев, Челси Лондон, Александр Хацкевич

Вы сейчас просматриваете новость " Александр Хацкевич: Уже решил, кем заменить Соля – вместо него против "Челси" выйдет Русин". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине
Загрузка...

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

Вчера, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

Вчера, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

Вчера, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

4 марта, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

4 марта, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Соловьева довели до истерики критикой Путина