Александр Хацкевич: Уже решил, кем заменить Соля – вместо него против "Челси" выйдет Русин

Пресс-конференция гланого тренера киевского "Динамо" накануне поединка с "Челси" в Лиге Европы

Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Александр Хацкевич: Уже решил, кем заменить Соля – вместо него против "Челси" выйдет Русин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/452/073/5c64520736bf5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/452/073/5c64520736bf5.jpg 2019-03-06T20:37:56+02:00 Футбол Пресс-конференция гланого тренера киевского "Динамо" накануне поединка с "Челси" в Лиге Европы

В четверг "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы – против английского "Челси". За сутки до поединка в Лондоне состоялась пресс-конференция главного тренера киевского клуба Александра Хацкевича.

- Как думаете, какие шансы у вашей команды?

- Противостояние состоит из двух матчей. Поэтому перед первой игрой я говорю, что шансы 50 на 50.

- Для себя решили, кем заменить Соля и Вербича?

- Игровую схему мы менять не будем: у нас один нападающий. Вместо Соля выйдет Русин. А что касается Вербича, то по этой позиции мы определимся завтра.

- Чемпионат страны, которая более 150 лет назад подарила миру футбол, считается одним из сильнейших. В чем его изюминка?

- В первую очередь, это заполненные трибуны. При таком количестве зрителей играть в плохой футбол нельзя. Такой футбол приятно смотреть и по телевизору, борьба идет до последней минуты.

- Готов ли Кадар выйти на поле с первых минут. Среди прилетевших есть Дуэлунд, когда можно ожидать его возвращение в строй?

- Летя в самолете, прочитал состав, который прогнозируют журналисты. Кадар был там в старте. Действительно, он готовится к игре. А что касается Дуэлунда, он уже три дня работает в общей группе, и он прилетел с нами, чтобы не оставлять его одного в Киеве.

Матч "Челси" – "Динамо" пройдет 7 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовый онлайн встречи с комментариями ключевых эпизодов игры, яркими фото со стадиона "Стэмфорд Бридж" и видеоповторами голов.

Ранее тренер "Челси" назвал игроков "Динамо", которых опасается больше всего. Маурицио Сарри ждет угроз от вингеров Цыганкова и Вербича. Но второй из них сыграет только в ответной встрече в Киеве 14 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Александр Хацкевич: Уже решил, кем заменить Соля – вместо него против "Челси" выйдет Русин". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.