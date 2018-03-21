Александр Кучер продлил контракт с "Кайсериспором"

Украинский защитник турецкого "Кайсериспора" Александр Кучер продлил контракт со своим клубом. Новое соглашение с 35-летним игроков было подписано по схеме 1+1.

"Александр Кучер на год продлил контракт с "Кайсериспором". Убедительная, солидная, надежная игра украинского защитника, который в нынешнем сезоне провел уже 20 матчей за свой новый клуб, показала важность Александра для "Кайсериспора". И стороны с радостью достигли компромисса по продлению соглашения!" – прокомментировал эту новость агент игрока Вадим Шаблий.

Напомним, что в турнирной таблице турецкой Суперлиги "Кайсериспор" занимает шестое место. Кучер провел за свою команду 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Ранее Кучер рассказывал "Сегодня" о своей жизни в отеле, сербских собеседниках, "бразильском" прозвище и о заочном подарке от жены на юбилей.

А экс-партнер Кучера по "Шахтеру", ныне также выступающий в чемпионате Турции, Евгений Селезнев приехал в Киев и сыграл в хоккей с экс-игроками сборной Украины.