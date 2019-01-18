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Александр Севидов стал главным тренером болгарского клуба

Сегодня, 21:44

Украинский специалист должен помочь команде остаться в высшем дивизионе

Севидов уже в Болгарии
Севидов уже в Болгарии.
Александр Севидов стал главным тренером болгарского клуба //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/22c/419/5c422c419d5ee.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/22c/419/5c422c419d5ee.jpg Футбол Украинский специалист должен помочь команде остаться в высшем дивизионе

49-летний украинский специалист Александр Севидов официально представлен в качестве главного тренера болгарской команды "Верея" из Старой Загоры. Помощником Севидова станет Александр Мартюк.

Напомним, что последним местом работы Севидова был "Мариуполь" в сезоне 2016/2017. Также специалист тренировал донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Крымтеплицу", "Гелиос", "Говерлу", "Карпаты", "Металлист" и молдовский "Зимбру".

"Верея" занимает последнее 14-е место в чемпионате Болгарии, набрав только 5 очков после 20-ти туров.

"Ситуация сложная, но мы будем бороться за то, чтобы остаться в высшем дивизионе, пока у нас есть шансы", – заявил после назначения Севидов.

Напомним, что мы изучили футбольную карту страны, как она изменилась за годы независимости, определили лучших и выявили число исчезнувших команд. География футбола Украины: три области за 27 лет так и не дошли до "вышки".

Ранее мы писали, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подарил болельщику на 104-летие билет матч Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

тренер, футбол, Александр Севидов, чемпионат Болгарии

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UA.Футбол

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