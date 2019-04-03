Александр Зинченко получил травму и был заменен в первом тайме матча АПЛ

Степень серьезности повреждения украинца пока неизвестна

Зинченко досрочно покинул поле. Фото: AFP

Александр Зинченко получил травму и был заменен в первом тайме матча АПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/516/84c/5ca51684c87e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/516/84c/5ca51684c87e2.jpg 2019-04-03T23:24:44+03:00 Футбол Степень серьезности повреждения украинца пока неизвестна

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил травму в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги против "Кардиффа". Уже на 19-й минуте встречи Зинченко был вынужден покинуть поле. Степень серьезности повреждения и сроки восстановления украинца станут известны позднее.

"МанСити" обыграл "Кардифф" и продолжает лидировать в чемпионате Англии.

Напомним, мы писали, что в "Манчестер Сити" решили вознаградить Александра Зинченко за хорошую игру в последнее время. Прошлым летом 22-летний футболист был близок к уходу в "Вулверхэмптон" или "Бетис", однако теперь "МанСити" отказался от планов по продаже украинского игрока.

Издание The Sun сообщает, что в ближайшее время с Зинченко проведут переговоры о новом контракте на улучшенных условиях. Действующее соглашение Александра истекает в июне 2020 года. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола впечатлен работой Зинченко и хочет, чтобы он остался в команде.

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити": в Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

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