Александр Зинченко получил травму и был заменен в первом тайме матча АПЛ
Степень серьезности повреждения украинца пока неизвестна
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил травму в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги против "Кардиффа". Уже на 19-й минуте встречи Зинченко был вынужден покинуть поле. Степень серьезности повреждения и сроки восстановления украинца станут известны позднее.
"МанСити" обыграл "Кардифф" и продолжает лидировать в чемпионате Англии.
Напомним, мы писали, что в "Манчестер Сити" решили вознаградить Александра Зинченко за хорошую игру в последнее время. Прошлым летом 22-летний футболист был близок к уходу в "Вулверхэмптон" или "Бетис", однако теперь "МанСити" отказался от планов по продаже украинского игрока.
Издание The Sun сообщает, что в ближайшее время с Зинченко проведут переговоры о новом контракте на улучшенных условиях. Действующее соглашение Александра истекает в июне 2020 года. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола впечатлен работой Зинченко и хочет, чтобы он остался в команде.
Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити": в Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.
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