"Ты че позоришься:": в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити"

В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон

Александр Зинченко. Фото: Instagram

"Ты че позоришься:": в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f59/992/5c9f59992d8a2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f59/992/5c9f59992d8a2.png 2019-03-30T13:57:00+02:00 Футбол В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон

Пресс-атташе российской "Уфы" Сергей Тыртышный рассказал о том, как троллили Александра Зинченко – ныне самого успешного украинского футболиста в Европе – до его перехода в "Манчестер Сити".

"Однажды болельщик написал мне: "Сегодня ехал в троллейбусе на тренировку вместе с Зинченко. Не первый раз его вижу". После этого его начали подкалывать в команде. "Зина, ты что, правда в троллейбусе ездишь? Фуу, блин. Брат, премьер-лига!". Его задела эта история, и он потом всегда вызывал такси. Оно в Уфе сто рублей стоило. Или кто-то его подвозил".

"А когда он приехал в Уфу, у него был какой-то старенький Samsung. Я его однажды подвез в аэропорт, там девчонки с ним фоткались. И тут он достает телефон. Я говорю: "Это че такое?". Он говорит: "Телефон мой". Я говорю: "Ты че позоришься? В премьер-лиге играешь. Купи iPhone". Он говорит: "Ну я только что контракт подписал…". Я говорю: "Ну вот больше никому не показывай". С тех пор у него всегда был iPhone".

"Зинченко очень любил петь, – вспоминает Тыртышный. – Пел везде, в том числе, на сборах. При этом у него абсолютно нет слуха, поет он просто ужасно, мне кажется, хуже него никто не поет. Он потом нашел свою тему - рэп зачитывать. Там слух не нужен. И еще... Он мечтал научиться водить машину. Он как-то у меня спрашивал: "А что если у кого-то арендовать машину, а через три месяца отдать?". Я говорю: "Не проще купить дорогую?". Сейчас он ездит на Mercedes-AMG".

Как сообщалось ранее, Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины.

Кроме того, Зинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Ты че позоришься:": в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: sports.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.