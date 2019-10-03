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"Александрия" – "Гент": букмекеры не верят в команду Шарана

3 октября, 09:23

Расклады в поединке Лиги Европы

ФК Александрия

ФК Александрия / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

"Александрия" 3-го октября проведет первый домашний матч в рамках группового этапа Лиги Европы. В гости к подопечным Шарана пожалует бельгийский "Гент". Мы проведем онлайн матча "Александрия" – "Гент" с фото и видео голов.

В этом поединке букмекеры больше верят в гостей. На "Гент" можно поставить с коэффициентом в 1,75, тогда как на "Александрию" – 4,75. Ничья расценивается в 3,85.

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Интересно, что форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук первую половину сезона 2016/17 на правах аренды провел в "Александрии", куда его отправили из киевского "Динамо". Яремчук принимал участие в дебютных матчах "Александрии" в еврокубках против "Хайдука" и забил пять мячей в украинской премьер-лиге.

Также в составе "Гента" есть еще два украинца – защитник Игорь Пластун и полузащитник Роман Безус.

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А вот Валерий Лучкевич из "Александрии" с 2017 по 2019 год играл за "Стандард". Вместе с Безусом он защищал цвета "Днепра", когда украинский клуб вышел в финал Лиги Европы-2014/15.

В 9-м туре чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Львов" на домашнем стадионе. Победу и второе место в турнирной таблице команде Владимира Шарана принесли точные удары Банады и Безбородько.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы ФК Александрия Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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