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"Александрия" – "Гент": где смотреть битву в Лиге Европы

3 октября, 09:02

Поединок пройдет на "Арене Львов"

"Арена Львов"

"Арена Львов" / Фото: Facebook

В четверг, 3 октября, на "Львов-Арене" состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором встретятся "Александрия" и "Гент". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Александрия" – "Гент".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 1". Время начала матча – 19:55.

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"Александрия" прежде в еврокубках с бельгийскими клубами не пересекалась. Вообще для украинской команды это только третья европейская кампания.

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Дебют команды в сезоне 2016/17 закончился в третьем отборочном раунде Лиги Европы поражением от "Хайдука". В следующем розыгрыше "Александрия" вылетела в раунде плей-офф, уступив БАТЭ. Перед этим – в третьем отборочном раунде – украинская команда добыла свою пока единственную победу в еврокубках над румынской "Астрой", обыграв соперника со счетом 1:0.

Ранее мы рассказывали, что бронзовый призер прошлого чемпионата "Александрия" обыграла "Львов" в матче девятого тура чемпионата Украины. Александрийцы одержали сухую победу благодаря голам Евгения Банады и Дениса Безбородько.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы ФК Александрия Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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