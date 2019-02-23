"Александрия" мотивирована отобрать очки у "Шахтера" в Харькове, чтобы бороться за медали – Шищенко
Наставник "Николаева" в комментарии для segodnya.ua рассказал о центральном матче тура в УПЛ
Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Сергей Шищенко, нынешний тренер МФК "Николаев", в комментарии Segodnya.ua поделился своим мнением о предстоящем в понедельник центральном матче тура украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Шахтером", который пройдет в Харькове.
- "Александрия" сейчас занимает третье место, всего на два очка отстает от "Динамо", играет против действующего чемпиона – зрителей в Харькове ожидает зрелищный футбол?
- "Шахтер" всегда показывает зрелищный футбол. Что касается "Александрии", какую тактику она выберет – скорее всего, "Александрия" будет играть вторым номером, построит игру на контратаках. Не знаю, насколько зрелищной сама игра получится в исполнении двух команд, очень тяжело предугадать. Но матч будет по накалу, по эмоциям очень неплохой.
- Тот факт, что чтобы не отставать от "Динамо", "Александрии" нужно брать очки с "Шахтером" – это будет дополнительной мотивацией для игроков "Александрии"?
- Мне кажется, что для любых игроков, не только "Александрии", мотивация всегда есть, потому что это "Шахтер". И отобрать очки у "Шахтера", чтобы бороться за медали, показать уровень команды и свой личный уровень – на это игроки, конечно, будут мотивированы. Да и не только "Александрии". Игроки "Шахтера" тоже будут мотивированы, они же борются за чемпионство. Им тоже надо очки брать. Поэтому обе команды будут мотивированы на этот матч.
- Повлияет ли на матч с "Александрией" тот факт, что "Шахтер" вылетел из еврокубков?
- Я думаю нет, потому что "Шахтер" ведет борьбу за чемпионство, ему нужны очки и он делает акцент именно на чемпионат.
- "Александрия" в межсезонье хорошо усилилась – пришел Кулач, пришел Лучкевич. Как вы оцениваете их шансы в борьбе за второе место в чемпионате?
- Шансы всегда есть. Конечно, им будет непросто, будет тяжело. Тем более, пройти такую длинную дистанцию, когда команды поделятся на две шестерки, будет еще сложнее. Там каждая игра в первой шестерке будет на вес золота. Поэтому, очень много будет зависеть от того, как они будут выглядеть уже в первой шестерке, потому что там проходных игр не будет. Все будет зависеть от того, как они будут выглядеть, в каких кондициях они будут и так далее.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" пройдет в понедельник 25 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало игры – в 19:00. Билеты на матч можно купить на сайте "Шахтера".
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