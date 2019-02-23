Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Александрия" мотивирована отобрать очки у "Шахтера" в Харькове, чтобы бороться за медали – Шищенко

Сегодня, 15:11

Наставник "Николаева" в комментарии для segodnya.ua рассказал о центральном матче тура в УПЛ

Сергей Шищенко. Фото ФК "Николаев"
Сергей Шищенко. Фото ФК "Николаев".
"Александрия" мотивирована отобрать очки у "Шахтера" в Харькове, чтобы бороться за медали – Шищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/145/aec/5c7145aec3142.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/145/aec/5c7145aec3142.jpg Футбол Наставник "Николаева" в комментарии для segodnya.ua рассказал о центральном матче тура в УПЛ

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Сергей Шищенко, нынешний тренер МФК "Николаев", в комментарии Segodnya.ua поделился своим мнением о предстоящем в понедельник центральном матче тура украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Шахтером", который пройдет в Харькове.

- "Александрия" сейчас занимает третье место, всего на два очка отстает от "Динамо", играет против действующего чемпиона – зрителей в Харькове ожидает зрелищный футбол?
- "Шахтер" всегда показывает зрелищный футбол. Что касается "Александрии", какую тактику она выберет – скорее всего, "Александрия" будет играть вторым номером, построит игру на контратаках. Не знаю, насколько зрелищной сама игра получится в исполнении двух команд, очень тяжело предугадать. Но матч будет по накалу, по эмоциям очень неплохой.

- Тот факт, что чтобы не отставать от "Динамо", "Александрии" нужно брать очки с "Шахтером" – это будет дополнительной мотивацией для игроков "Александрии"?
- Мне кажется, что для любых игроков, не только "Александрии", мотивация всегда есть, потому что это "Шахтер". И отобрать очки у "Шахтера", чтобы бороться за медали, показать уровень команды и свой личный уровень – на это игроки, конечно, будут мотивированы. Да и не только "Александрии". Игроки "Шахтера" тоже будут мотивированы, они же борются за чемпионство. Им тоже надо очки брать. Поэтому обе команды будут мотивированы на этот матч.

- Повлияет ли на матч с "Александрией" тот факт, что "Шахтер" вылетел из еврокубков?
- Я думаю нет, потому что "Шахтер" ведет борьбу за чемпионство, ему нужны очки и он делает акцент именно на чемпионат.

- "Александрия" в межсезонье хорошо усилилась – пришел Кулач, пришел Лучкевич. Как вы оцениваете их шансы в борьбе за второе место в чемпионате?
- Шансы всегда есть. Конечно, им будет непросто, будет тяжело. Тем более, пройти такую длинную дистанцию, когда команды поделятся на две шестерки, будет еще сложнее. Там каждая игра в первой шестерке будет на вес золота. Поэтому, очень много будет зависеть от того, как они будут выглядеть уже в первой шестерке, потому что там проходных игр не будет. Все будет зависеть от того, как они будут выглядеть, в каких кондициях они будут и так далее.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" пройдет в понедельник 25 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало игры – в 19:00. Билеты на матч можно купить на сайте "Шахтера".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Александрия, Сергей Шищенко

Вы сейчас просматриваете новость " "Александрия" мотивирована отобрать очки у "Шахтера" в Харькове, чтобы бороться за медали – Шищенко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Максим Мельник

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Воробей о матче "Шахтер" – "Александрия": "Игра будет хорошая, тем более после еврокубков"

Вчера, 14:58

Бывший нападающий "горняков" и сборной Украины считает, что команда Шарана не сможет сместить "Динамо" со второй строчки

"Их в любой момент может догнать "Динамо": Ващук – о матче "Шахтера" против "Александрии"

Вчера, 10:25

"Горняки" возобновят игры в чемпионате Украины после зимней паузы поединком против "Александрии", идущей на третьем месте в таблице

Мэр Днепра сделал неожиданное заявление о Зеленском

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Шустер возвращается с новым проектом: нардепов бросило в дрожь

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном

В Украине начинают снос "хрущевок"

Ночной тариф на электроэнергию: появилось важное разъяснение

Отец Зеленского рассказал правду о сыне
Загрузка...

Онлайн матча "Динамо" – "Олимпиакос": Соль приносит победу Киеву

21 февраля, 23:59

Динамовцы обыграли греков и вышли в следующий раунд Лиги Европы

Онлайн ответного матча "Айнтрахт" – "Шахтер" в Лиге Европы: "горняки" проиграли и покинули еврокубки

21 февраля, 21:04

После ничьей 2:2 в Харькове команды провели поединок во Франкфурте: хозяева выиграли со счетом 4:1

Где смотреть матч "Айнтрахт" – "Шахтер" в Лиге Европы

21 февраля, 15:21

Список трансляций ответного матча 1/16 финала на ТВ и в интернете

Василия Ломаченко ждет боксер по прозвищу "Миллион долларов" с собственным залом

21 февраля, 09:36

В следующем поединке украинец 12 апреля в Лос-Анджелесе встретится с Кроллой: интересные факты о британском боксере

Два пенальти и джокер Зинченко: обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити"

21 февраля, 08:26

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Идеальный вес женщины (таблица)

Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019

Алле Пугачевой провели экстренную операцию