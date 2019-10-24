"Александрия" увозит ничью из Франции благодаря курьезному автоголу

/ Фото: Reuters

В четверг, 24 октября, в Сент-Этьене на стадионе "Жоффруа Гишар" состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги Европы: французский "Сент-Этьен" принимал украинскую "Александрию". Мы проводили онлайн матча "Сент-Этьен" – "Александрия". Хозяева поля с первых минут зажала гостей на своей половине поля и быстро добилась своего – красивая комбинация на левом фланге завершилась мощным ударом Габриэла Силвы в дальний угол ворот Панькива. "Александрия" быстро пережила пропущенный мяч и ответила разящей контратакой по левому флангу. Ситало не сумел откликнуться на прострел от партнера, промахнувшись по мячу, но этим он дезориентировал соперника, который отправил мяч в сетку собственных ворот. Неудачником оказался все тот же Габриэл Силва, оформивший таким образом дубль в матче.

После гола украинцы отодвинули игру от собственных ворот, хотя в основном и проводили время в обороне. Такая тактика позволила команде Шарана уйти в раздевалку с комфортным счетом на табло.

После перерыва ситуация на поле не поменялась – хозяева поля владели мячом, а гости защищались. Тем не менее, острых моментов в первой половине второго тайма командам так и не удалось создать. Зато концовка выдалась суперзрелищной. Началось в се с опасного удара Амума и рикошета от защитника, в результате чего мяч едва не влетел в дальний угол.

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Гости ответили классной контратакой, но Лучкевич отдал не совсем точную передачу на партнера, который находился перед пустыми воротами, и защитники выбили мяч. Хозяева ответили опасным ударом головой, на этот раз свое мастерство продемонстрировал Панькив.

С приближением финального свистка хозяева поля все больше нагнетали у ворот украинской команды, но, к счастью, у "Александрии" на последнем рубеже был Юрий Панькив, спасший свою команду в самые ответственные минуты.

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"Сент-Этьен" – "Александрия" – 1:1

Голы: Силва (8) – Силва (14, аг)

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Силва, Салиба, Колодзейчак, Мвила, Ахолу (Будебуз, 46), Амума, Юссуф, Норден (Аби, 63), Берич (Буанга, 74).

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Бухал, Банада, Лучкевич (Шастал, 80), Третьяков (Бабогло, 90), Гречишкин, Ковалец (Довгий, 83), Ситало.

Предупреждения: Мирошниченко (40), Силва (49), Шастал (90).

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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