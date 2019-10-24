"Сент-Этьен" – "Александрия": онлайн матча Лиги Европы

/ Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Реклама

В четверг, 24 октября, в Сент-Этьене на стадионе "Жоффруа Гишар" состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы: французский "Сент-Этьен" примет украинскую "Александрию". Главный арбитр встречи Эспен Эскос из Норвегии даст стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовый онлайн матча с описанием всех опасных моментов и видео повторами голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "СЕНТ-ЭТЬЕН" – "АЛЕКСАНДРИЯ" – 0:0

Отметим, что у "Александрии" были проблемы с вылетом во Францию. Самолет с футболистами на борту не мог вылететь из-за тумана. Команде пришлось просидеть некоторое время в зале ожидания, прежде чем вылететь во Францию. Но и там их подвела погода – предматчевую тренировку пришлось проводить под обильным дождем.

История взаимоотношений "Сент-Этьен" VS "Александрия" и "Украина"

"Александрия" проводит лишь третий еврокубковый сезон в истории и дебютный в основной сетке Лиги Европы, поэтому неудивительно, что ранее команды не пересекались между собой. А вот французы успели провести шесть матчей против представителей Украины, выиграв при этом три. Напомним,"Сент-Этьен" два сезона подряд играл в одной группе с "Днепром" (две победы ничья и поражение), а еще в семидесятых годах прошлого века они обменялись победами с киевским "Динамо".

Как команды играют в текущей Лиге Европы:

"Александрия" в дебютном матче на групповом этапе достойно сражалась на выезде с немецким "Вольфсбургом", но проиграла 1:3, а во втором туре уже дала бой бельгийскому Генту во Львове (1:1). На данный момент команда имеет в своем активе один балл.

"Сент-Этьен" в первом туре проиграл "Генту" (2:3) на выезде, а затем дома расписал мировую с "Вольфсбургом" (1:1). У французов в активе также один балл, но они занимают место в турнирной таблице выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных.

N Команда И В Н П М О 1 ВОЛЬФСБУРГ 2 1 1 0 4-2 4 2 ГЕНТ 2 1 1 0 4-3 4 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 2 0 1 1 3-4 1 4 АЛЕКСАНДРИЯ 2 0 1 1 2-4 1

Смотрите, как Александрия играла ранее в Лиге Европы:

Обзор предыдущих матчей "Сент-Этьена" в Лиге Европы:

Что из себя представляет "Сент-Этьен":

"Сенть-Этьен" – третий клуб Франции по количеству завоеванных титулов и рекордсмен по количеству побед в чемпионате страны. Правда, в последний раз золотые медали национального первенства "бело-зеленые" надевали еще в 1981 году, а последним завоеванным трофеев является Кубок лиги в 2013 году. Тем не менее, в составе команды в разное время играли такие звезды мирового футбола как Мишель Платини, Жак Сантини, Эме Жаке, Роже Милла, Лоран Блан, Димитри Пайет, Пьер-Эмерик Обамеянг.

На сегодняшний день ключевыми игроками команды являются 18-летний Уильям Салиба, за которого прошлым летом лондонский "Арсенал" выложил 30 млн евро, но оставил в родном клубе в аренде, опытные Вахби Хазри из Туниса, Янн М’Вила, поигравший в свое время за сборную Франции, алжирец Риад Будебуз и француз Тимоте Колодзейчак. Кстати, суммарная трансферная стоимость "Сент-Этьена" составляет 129,35 млн евро. В Украине дороже только донецкий "Шахтер". Для сравнения, все игроки "Александрии" в сумме оцениваются в 11 млн евро.

Предматчевая пресс-конференция с участием Владимира Шарана и Валерия Лучкевича:

Как "Сент-Этьен" играет в родном чемпионате:

В текущем сезоне "Сент-Этьен" уже успел провести 10 матчей в чемпионате Франции, по четыре раза выиграть и проиграть, а еще два матча свел вничью. В активе команды 14 набранных очков и 10-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Совсем недавно французский клуб сменил главного тренера. После невыразительного старта в отставку был отправлен Гислен Принтан, а его место занял Клод Пюэль, последним местом которого был английский "Лестер". Он уже успел поработать в "Монако", "Лилле", "Ницце", "Лионе", а также "Саутгемптоне".

Букмекеры о матче "Сент-Этьен" – "Александрия":

Букмекеры считают "Сент-Этьен" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Клода Пюэля – 1.45, на ничью – 4.40, на победу "Александрии" – 7.25.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама