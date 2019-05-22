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"Александрия" завоевала "бронзу" чемпионата Украины по футболу

22 мая, 19:40

"Мариуполь" и "Александрия" сыграли вничью с 30 туре чемпионата Украины, что гарантировало команде Владимира Шарана третье место

"Александрия" сыграла вничью с "Мариуполем" и завоевала бронзовые медали ЧУ. Фото ФК "Мариуполь"
"Александрия" сыграла вничью с "Мариуполем" и завоевала бронзовые медали ЧУ. Фото ФК "Мариуполь".

В 30 туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Александрия" сыграли вничью. Матч в среду прошел на стадионе им. Бойко в Мариуполе и завершился со счетом 1:1. Этот результат гарантировал "Александрии" итоговое третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, команда досрочно, за два тура до завершения сезона, завоевала "бронзу". В следующем сезоне "Александрия" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Все основные события матча развивались в первом тайме. Уже на девятой минуте хозяева могли открыть счет с пенальти, но с "точки" неудачно пробил Александр Зубков. Удар пришелся практически по центру ворот и был несильным – вратарь "Александрии" отбил 11-метровый.

На 29-й минуте Александр Пихаленок красивейшим дальним ударом слета отправил мяч под перекладину ворот гостей! Шикарный гол вывел "Мариуполь" вперед в середине первого тайма:

В конце первого тайма защитник хозяев Сергей Яворский получил прямую красную карточку за то, что "скосил" соперника в своей штрафной:

Пенальти доверили бить ветерану "Александрии" 36-летнему Андрею Запорожану, который со своей задачей справился уверенно:

"Мариуполь" – "Александрия" – 1:1 (1:1)
Голы: Пихаленок (29) – Запорожан (45, с пенальти)

Отметим, что в последнем матче 30 тура встречаются гранды украинского футбола. Трансляция "Шахтер" – "Динамо" идет на нашем сайте в виде текстового онлайна с видео повторами голов.

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Тег чемпионат Украины, ФК Мариуполь, ФК Александрия

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Сегодня|Спорт

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