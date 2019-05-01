"Андерлехту", в котором играет украинец Макаренко, присудили поражение 0:5 из-за фанатов

Гранду бельгийского футбола присудили поражение с разгромным счетом за срыв фанатами матча

Фанаты "Андерлехта" сорвали матч с "Стандардом". Фото: Getty Images

Бельгийский "Андерлехт" был наказан за поведение фанатов во время встречи четвертого тура плей-офф чемпионата страны с "Стандардом". Матч проходил в Льеже 12 апреля. В ходе игры болельщики брюссельской команды активно поджигали пиротехнику и в середине первого игрового отрезка стали швырять файеры и дымовые шашки на поле. В итоге на 32-й минуте при счете 2:0 в пользу "Стардарда" встречу остановили, а позднее судья решил не продолжать противостояние.

Бельгийская футбольная ассоциация жестко отреагировала на нарушения, присудив "Андерлехту" поражение со счетом 0:5 в игре со "Стандардом", а также назначив штраф и обязав провести следующую домашнюю игру при закрытых трибунах.

Напомним, что в составе "Андерлехта" выступает украинский защитник Евгений Макаренко. До перехода в чемпионате Бельгии Макаренко играл в киевском "Динамо", также на его счеты три игры в составе национальной сборной Украины.

Ранее мы писали, что Тьерри Анри предложил свои услуги "Андерлехту". Один из самых высокооплачиваемых тренеров мира хочет стать тренером бельгийского клуба, где выступает защитник сборной Украины.

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