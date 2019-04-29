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Тьерри Анри предложил свои услуги "Андерлехту", где играет украинец Евгений Макаренко

29 апреля, 16:58

Один из самых высокооплачиваемых тренеров мира француз Тьерри Анри хочет стать тренером бельгийского клуба, где выступает защитник сборной Украины

Тьерри Анри сейчас безработный
Тьерри Анри сейчас безработный. Фото: Getty Images

Французский тренер Тьерри Анри предложил свои услуги бельгийскому футбольному клубу "Андерлехт". Как отмечает местное издание hln.be, в настоящий момент нет признаков того, что "Андерлехт" рассматривает возможность назначения главным тренером 41-летнего специалиста. В материале говорится, что брюссельский клуб провел переговоры с датчанином Каспером Хьюлмандом, который в марте покинул норвежский "Норшелланн".

Ранее сообщалось, что Анри может возглавить американский клуб "Нью-Йорк Ред Буллз", однако команда опровергла эту информацию. Анри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.

Интересно, что ранее Тьерри Анри вошел в тройку самых высокооплачиваемых тренеров мира, несмотря на свой статус безработного. Значительную часть его дохода составляет неустойка после увольнения.

Напомним, что в составе "Андерлехта" выступает украинский защитник Евгений Макаренко. До перехода в чемпионате Бельгии Макаренко играл в киевском "Динамо", также на его счеты три игры в составе национальной сборной Украины.

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Тег Андерлехт, чемпионат Бельгии, Тьерри Анри, Евгений Макаренко

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Сегодня|Спорт

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