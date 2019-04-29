Тьерри Анри предложил свои услуги "Андерлехту", где играет украинец Евгений Макаренко

Один из самых высокооплачиваемых тренеров мира француз Тьерри Анри хочет стать тренером бельгийского клуба, где выступает защитник сборной Украины

Тьерри Анри сейчас безработный. Фото: Getty Images

Французский тренер Тьерри Анри предложил свои услуги бельгийскому футбольному клубу "Андерлехт". Как отмечает местное издание hln.be, в настоящий момент нет признаков того, что "Андерлехт" рассматривает возможность назначения главным тренером 41-летнего специалиста. В материале говорится, что брюссельский клуб провел переговоры с датчанином Каспером Хьюлмандом, который в марте покинул норвежский "Норшелланн".

Ранее сообщалось, что Анри может возглавить американский клуб "Нью-Йорк Ред Буллз", однако команда опровергла эту информацию. Анри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.

Интересно, что ранее Тьерри Анри вошел в тройку самых высокооплачиваемых тренеров мира, несмотря на свой статус безработного. Значительную часть его дохода составляет неустойка после увольнения.

Напомним, что в составе "Андерлехта" выступает украинский защитник Евгений Макаренко. До перехода в чемпионате Бельгии Макаренко играл в киевском "Динамо", также на его счеты три игры в составе национальной сборной Украины.

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